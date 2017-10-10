مشاريع «العدل» في المعرض تحظى بإشادة محاكم «دبي» و«أبوظبي» و«السعودية»

عرض «بوابة العدل الإلكترونية» بخدماتها الـ 47 الإلكترونية والـ 210 معلوماتية





أكدت وكيلة وزارة العدل المساعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هبة العبدالجليل أن «مشاركة الوزارة مع الجهات الحكومية في معرض ومؤتمر جايتكس 2017 بمشاركة أكثر من 95 دولة وما يزيد على 3500 شركة من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، يعد فرصة لتبادل الخبرات واكتساب المعارف في هذا المجال»، منوهة بأن «مشاركة الكويت في مثل هذه المعارض والمؤتمرات المتميزة من المبادرات الخلاقة التي تفخر بها الكويت وتحرص على المشاركة فيها في مختلف المحافل الدولية والعالمية خصوصا أنها تبرز الصورة الحقيقة للتطور التكنولوجي والمعلوماتي في البلاد».

جاء ذلك في تصريح صحافي لـ «العبدالجليل» بمناسبة مشاركة الوزارة في أنشطة معرض ومؤتمر جايتكس 2017 المقام حاليا في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وأوضحت العبدالجليل أن «المشاركة في هذا المعرض تأتي بالتزامن مع تدشين الوزارة بوابة العدل الإلكترونية الجديدة، مما يتيح إمكانية عرض ما استحدث من الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية وخدمات الدفع الإلكترونية على البوابة، لجميع زوار المعرض»، لافتة إلى أن «بوابة العدل الإلكترونية الجديدة تقدم لروادها 47 خدمة إلكترونية متنوعة و210 خدمات معلوماتية، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكترونية».

وأشارت إلى أن «الوزارة تعرض أيضا خلال فعاليات المعرض مشروع التراسل الإلكتروني (تراسل - e) باستخدام الأجهزة الذكية وهو أحد المشاريع الإلكترونية التي يتبناها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء»، منوهة بأن «أنشطة الوزارة لاقت استحسان زوار المعرض ومن بينهم ممثلو محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (محاكم أبوظبي ـ محاكم دبي) ومحاكم المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وبينت العبدالجليل أن «المشاركة في معرض جايتكس 2017 تعد فرصة جيدة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات من خلال منتجات الشركات المشاركة من جميع أنحاء العالم مما يمكن وزارة العدل من وضع الخطط الإستراتيجية الفنية لتطوير العمل والتي تمكنها من دعم ومساندة السلطة القضائية والتيسير على جمهور المراجعين».

واختتمت العبدالجليل تصريحها معبرة عن «أملها في أن تحقق المشاركة في معرض جايتكس 2017 الهدف المأمول منها وأن تنعكس إيجابا على تطوير العمل»، موجهة «شكرها وتقديرها لأعضاء الوفد المشارك في المعرض لما يبذلونه من جهود تبرز الإنجازات والخدمات الإلكترونية المقدمة بصورة مشرفة».