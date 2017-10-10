استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي،اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.397 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.308 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استمر سعر صرف الدولار بالتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 10 أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين في تداولات هادئة امس الاثنين وذلك مع استمرار الآمال في رفع سعر الفائدة في ديسمبر المقبل من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.