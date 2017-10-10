قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي، بحملة تفتيشية بمنطقة الصالحية لتطبيق قرار وزاري رقم 9 على 87 الذي يختص في حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة وينص حظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم والعلب و عقاب السجائر على الأرصفة والساحات والشوارع و الميادين .

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة، مشعل العازمي، أن الحملة التي قامت بها مراقبة النظافة العامة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي أسفرت عن تحرير 200 مخالفة 9/87 ،مشيرا إلى أن الحملة مستمرة بهدف الحد من ظاهرة الأفعال المضرة بالنظافة العامة .