أعلنت شركة زين للاتصالات، توقيعها اتفاقية ملزمة لبيع وإعادة استئجار أبراجها في دولة الكويت مع شركة (اي اتش اس) القابضة المحدودة وبالشراكة مع شركة (تاور شير مانجمنت المحدودة).

وقالت (زين) في بيان لها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم بيع نحو 1600 برج بقيمة 165 مليون دولار أميركي، موضحة أنها ستحتفظ بحصة الأقلية في الشركة الجديدة المزمع تأسيسها لتملك الأبراج.

وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام الصفقة التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية في دولة الكويت في الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلى أنه لا يمكن تحديد أي أثر لهذه الاتفاقية حاليا على المركز المالي للشركة.

وتأسست (زين) عام 1983 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1985 برأسمال بلغ 432.7 مليون دينار كويتي (نحو 1.42 مليار دولار أمريكي) وتعمل في شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة والاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.