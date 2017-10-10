عبدالكريم العبدالله

نجح فريق طبي بمستشفى ابن سينا، في إجراء أول عمليتين لأول مرة في دولة الكويت عبر تقنية متطورة تمثلت في تركيب مضخة لإعطاء دواء "الديودوبا" الخاص بعلاج مرضى الباركنسون عن طريق ضخه في الأمعاء.

وقال رئيس قسم أمراض الجهاز العصبي بمستشفى ابن سينا، ورئيس كلية الأعصاب بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، د.جاسم الهاشل، في تصريح صحافي، إن التقنية المتطورة عبارة عن ضخ مباشر لدواء "الديودوبا" الخاص بعلاج مرضى الباركنسون إلى الأمعاء دون التعرض لعمليات الهضم والامتصاص التي قد تكون غير دقيقة وغير مكتملة في مرض الشلل الرعاشي، علما أن دواء "الديودوبا" كان يعطى في السابق للمرضى عن طريق "الحبوب".

وأشار إلى أن إعطاء الدواء عبر المضخة إلى الأمعاء مباشرة ساهم في تحسن كبير للحالات المتقدمة بمرض الشلل الرعاشي الذين لا يستجيبون للأدوية المعتادة، مبينا أن التقنية الجديدة أحدثت نقلة نوعية في حياة المريض من خلال المقدرة على الحركة وأداء الوظائف اليومية بشكل سهل.

وذكر أن العمليتين اشرف عليهما فريق طبي متخصص مكون من قسم الجهاز العصبي بمستشفى ابن سينا ووحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الصباح برئاسة د.وفاء الحشاش. حيث تم تركيب الأنبوبة المعوية التي تستخدم في توصيل الدواء مباشرة للأمعاء.

واعتبر د.الهاشل مضخة "الديودوبا" طفرة كبيرة في علاج مرضى "الباركنسون" ( الشلل الرعاشي)، والتي تستخدم لأول مره في دولة الكويت.

واشار الى انه تم تشكيل فريق متكامل من قسم الاعصاب بمستشفى ابن سينا للتعامل مع حالات "الباركنسون" منذ أربع سنوات ، قائلا : نحن على دراية كاملة بأحدث المستجدات في أدوية علاج هذا المرض، حيث تم خلال فترة قصيرة أحداث تغيير كبير في العلاجات المتوفرة لمرضى الباركنسون، اذ حاليا نعمل على توفير كل ما هو جديد للمرضى.

ورحب د.الهاشل بجميع مرضى "الباركنسون" ، خاصة الحالات المتقدمة في جميع أنحاء البلاد لتقديم لهم يد العون والمشورة لاختيار طريقة العلاج المناسبة ، والتي أصبحت جميعها متوفرة بمستشفى ابن سينا.