قلقون من استمرار إيران في إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية

أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

وأعربت السعودية عن قلقها البالغ حيال استمرار إيران في إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، مؤكدة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.

وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي ، خلال كلمة بلاده الليلة الماضية أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (72) والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، عزم السعودية على التعاون مع الجميع لإنجاح هذه المهمة الموكلة لرئاسة اللجنة الأولى، وتأييدها ما

تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.

وأضاف "التزاماً من المملكة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتان أساسيتان في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام

واستقرار".