الروضان: "كفو" سيوفر الوقت للوصول إلى الكفاءات الوطنية والاستعانة بهم



أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، دعمه لملتقى (كفو السنوي) الأول وللكفاءات الموجودة فيه، مشددا على أهمية دعم الشباب لأنهم "نواة المستقبل".

جاء ذلك خلال حفل افتتاح هذا الملتقى التابع للديوان الأميري، والذي أقيم مساء أمس، بشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والذي يأتي ضمن فعاليات الكويت عاصمة الشباب.

وقال الروضان خلال حفل الانطلاق الذي صاحبه تدشين موقع (كفو) الرسمي، إن الكثير من الكفاءات موجودة في الكويت، و(كفو) سيوفر الوقت للوصول اليهم والاستعانة بهم، معربا عن شكره لجميع القائمين عليه.

ويمثل (كفو) أحد إنجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب (الكويت تسمع) التابع للديوان الأميري ويمكن لأي كفاءة التسجيل في الموقع عبر الرابط الخاص به.

ومن جهته قال رئيس اللجنة الإشرافية على (كفو) المستشار في الديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم، على هامش الحفل، إن الملتقى يعد أحد المشاريع الشبابية التي يتبناها الديوان الأميري لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للاهتمام بالشباب وإشراكهم في قيادة التنمية.

وأشار الإبراهيم إلى أن برنامج (كفو) يستهدف التعرف على الكفاءات الشبابية الوطنية وبناء جسور التعارف بينهم، مبينا أن فكرته بدأت في كيفية التعرف على اللآلئ الشابة الكويتية المتفوقة في جميع المجالات وليس العلمية فقط بهدف خلق برامج وقنوات تواصل بين هؤلاء الشباب.

واوضح ان فكرته جاءت أيضا لإنشاء قاعدة البيانات وإقامة منتديات لتخصصات مختلفة، مضيفا أن (كفو) يتميز بأنه متطور ويتطور بأعضائه لا بالمشرفين عليه فحسب.

واضاف انهم سيبدؤون بستة مجتمعات، مشيرا الى انه سيتم عقد لقاءات بين المنتديات لاستعراض ما لديهم والتعرف على المواهب والنشاطات واستخدام التكنولوجيا لخلق مجتمعات افتراضية لهؤلاء الشباب.

بدورها قالت المدير التنفيذي ل (كفو) الدكتورة فاطمة الموسوي في كلمتها في الحفل ان المشروع يهدف الى خلق بيئة للكفاءات واعطاء الفرص للشباب.

وبينت الموسوي انهم ركزوا على بناء السير الذاتية وعرض كيفية التعاون وتبادل الخبرات في المجتمعات الافتراضية مع التركيز على مجتمعات العمل الانساني وريادة الاعمال ومجتمع الرياضة وغيرها من المجتمعات.

وتخلل الملتقى فعاليات متنوعة منها عرض موسيقي للعازف عبدالله الاحمدي واستعراض تجارب شبابية ناجحة في مجالات عدة كالرياضة والعلوم والإعلام وغيرها وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وأعضاء اللجنة الإشرافية ووكيل وزارة الشباب الشيخة الزين الصباح.