عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة الثالثة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 317 قسيمة بمساحة2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/6/26

وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/10/12 2017/10/15 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 10 /16-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 10 /18- لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت السكنية من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 16 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وأهابت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 صلاح فالح منصور الظفيري

0002 عبداللطيف خلف محمد الشمرى

0003 سلطان مثيب مرزوق العبدلى

0004 غازى مذود حميدان الشمرى

0005 محمد دهيرب فهد الشمرى

0006 عبد الله كاظم عبد على الجدى

0007 جابر احمد مبارك حبيب

0008 سعد فاهم سعيد ظاهر

0009 حمد خليفه على المصيليخ

0010 محمد عبدالامير على الرمضان

0011 عبد الله سفاح عايض العنزى

0012 غازى فيصل فهد العسعوسى

0013 عبدالله محمد على العنزى

0014 أحمد محمد حرفان الهاجري

0015 محمد بدر فهد الطراروه

0016 احمد خليل حاجى حسين

0017 فواز عايض عبد الرحمن المطيرى

0018 محمد عبد الخالق غلوم مراد

0019 عجيل تركي علي الشمري

0020 هشام اديب محمد العوضى

0021 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0022 فيصل عادل احمد الوزان

0023 عبدالمحسن جديع حمد المخيال

0024 حسين عابد عبدالله عبدو

0025 محمد جاسر مطلق الجاسر

0026 مبارك قبلان محمد العازمى

0027 مساعد مفلح رباح المطيرى

0028 مهدى احمد عبد العزيز احمد

0029 ناصر فلاح ناصر المطيري

0030 محمد ضيدان حمود الشبعان

0031 سعاد طه طلبه احمد

0032 عبد الله حمود بطاح صميع

0033 محمد عبد الرحمن على الانصارى

0034 يوسف خالد محمد القطان

0035 مشعان محمد عواد الفكر

0036 محمد منير حسن بهبهانى

0037 فايز ناصر على العجمى

0038 عبد المحسن حمد احمد الانبعى

0039 نجيب خلف الطرقى الذايدى

0040 هانى محمود حسين مسيب محمد

0041 فهد احمد عبدالله الشدوخى

0042 محمد عبدالرضا محمد المهنا

0043 عبد الله حبيب عبد الله الشراح

0044 انس بن هشام محمد الريس

0045 محمد غصين حمود الهاجري

0046 ندا سعود مخلف الشمرى

0047 احمد غازى عجمى الصليلى

0048 احمد عرهان عبد العزيز الهاجري

0049 ضارى على محيل الضفيرى

0050 بدر سيف عبدالله القطان

0051 مطلق حمود مطلق الشمرى

0052 راجح مفرج راجح المطيرى

0053 عادل حمزه عباس الشطي

0054 عبد الله شريده جزا الديحانى

0055 احمد محمد احمد النويبت

0056 نواف بدر عوده الشريده

0057 نايف غازى حميد المطيري

0058 على حسن عبدالهادى العجمى

0059 سالم على سالم العميرى

0060 حسن محمد حسن عايد العجمي

0061 محمد جمال عيسى الفيلكاوي

0062 عبد الرحمن سعود شويحان العنترى

0063 حمد سالم سعد الوليد

0064 محمد حسين علي القلاف

0065 خليفه حسين محمد السهيل المطيري

0066 فهد علي هدمول العدواني

0067 سعد عويد عبد الله الشمرى

0068 عبد العزيز حفر حطاب السليماني

0069 مطلق نايف برغش الظفيري

0070 حمود سامى حمود المزينى

0071 محمد مبارك عبد الله العجمى

0072 مبارك مطلق مناور الظفيرى

0073 راشد فهد محسن العجمى

0074 سعد احمد سعد السويلم

0075 ماجد سعد سعيد العنزى

0076 طلال حامد نزال البذالى

0077 محمد علي هدمول العدواني

0078 عمر محمد عبدالعزيز العبيد

0079 فهد عبد الرحمن صالح بوبشيت

0080 سلمان فهد سلمان خاشقها

0081 سالم مبارك حمود المسامح

0082 محمد عوض مرزوق الرشيدى

0083 عبد العزيز رمحان سعيدون العريبى

0084 احمد حمزه عباس اسماعيل

0085 احمد عبد الرحيم يعقوب اليوسف

0086 مشارى غدير خميس باتل

0087 فواز تركي على الشمرى

0088 محمد بشير جزال الشمرى

0089 محمد ناصر احمد معرفى

0090 عبد الرحمن عبد الله حسن الكندرى

0091 سند فرحان سند الشمرى

0092 سعد على طحيشل العازمى

0093 حمد محمود غلوم العابدين

0094 عبدالله حسين علي

0095 فهد متعب بشير الشمري

0096 جاسم محمد عبد الكريم الشبعان

0097 هادى مناع عيد الظفيرى

0098 عبد الله عبد العزيز عبد الله العتيبى

0099 فهد محمد صحن الهاجري

0100 محمد نوح محمد بورسلي

0101 فهد سعود مبارك ردنان

0102 حمد عليان حلاف الحربى

0103 حمد عيسى سليمان المعيوف

0104 عبد الله موسى سعد القحطانى

0105 احمد عبد القادر عبد الله الفهد

0106 صقر فاضل وضيح العنزى

0107 عبد العزيز عبد الله فرج الرشيدى

0108 عبد الرحمن دعيج خليفه الديين

0109 جاسم محمد حرفان الهاجري

0110 خالد عبدالله ضحوي الشمري

0111 عبد اللطيف ابراهيم عبد الله الشاهين

0112 ياسر محمد سلمان ياديكار

0113 هايف شليق هايف العتيبي

0114 محمد واصل مبارك القملاس

0115 فهد خلف جزا الحربى

0116 حمد مشاري فهد المضحي

0117 صقر عبدالله سعود الخميس

0118 احمد صالح زبن الشمري

0119 فهد محرف كرينيس العازمى

0120 سعد عبد الهادى مازن المطيرى

0121 يعقوب يوسف على اليوسفى

0122 عبد العزيز عبد الله زامل الزامل

0123 حمد عذبى عبد الله غريب

0124 سعد عامر سعود الجبعرى

0125 احمد يعقوب يوسف العسيرى

0126 عبدالله احمد ناصر الشقيحى

0127 احمد سيف خنيفر الرشيدى

0128 عبد الله مبارك أحمد مبارك

0129 نواف احمد حجى شهاب

0130 أحمد عبدالرحمن حجي العوضي

0131 عبد الكريم هدل محيسن العنزى

0132 فهد سعد مشيعيب المطيرى

0133 فيصل محمد عبد الله العنزى

0134 عبد الله عيد غنيم السليمانى

0135 محمد صادق حاجى العوضى

0136 حسين محمد على العجمى

0137 سليمان يوسف محمد الخنينى

0138 حمد مسيفر حمد العجمي

0139 جراح حمود عبد اللطيف الدويله

0140 محمد فهاد نهار العجمى

0141 يوسف عباس حسن الرشيد

0142 احمد ضارى حمد الظفيرى

0143 منصور حمد منصور العجمى

0144 حسين على حسين على

0145 عبد الله محمد شاكر المتروك

0146 ناصر بدر محمد آل هيد

0147 احمد مرزوق مبارك المطيرى

0148 فهد ناجي ابراهيم الشطي

0149 عبد الله ابراهيم عبد الله التركى

0150 عبد الله عواد احمد كمال

0151 عبد الرحمن فهد عبد الرحمن اللهو

0152 طلال عياش فالح المطيرى

0153 محمد مخلف مزيد الرويعى

0154 عادل علي سعود فايز

0155 قاسم محمد قاسم على

0156 محمد صقر سعد المطيرى

0157 عبد العزيز منير سردار محمد نواب دين

0158 ضاري غانم حمد

0159 احمد عبد الله عايض الديحانى

0160 حسين على حميد الحسينى

0161 وليد محمد سفاح الملا

0162 سعود مناور رجا الديحانى

0163 علي هزاع خير الله الشمري

0164 احمد حسن على عبد الغفار

0165 خالد محمد العبد العزيز المرشد

0166 مبارك محمد سالم ابو حديده

0167 عبد الله بدر عبد الحميد اسكندر

0168 عبد الرزاق عبد المحسن يوسف جمال

0169 على محمد احمد راشد

0170 عبدالمحسن محمد مناحي

0171 صقر دحيم حمود المطيرى

0172 فيصل نشمى حمود الهاجري

0173 عبدالعزيز احمد زعال الضفيري

0174 عقيل محمود على شهاب

0175 احمد عماد فيصل العنزى

0176 عادل عبد الرحمن محمد الوهيب

0177 يوسف احمد عبد العزيز البناى

0178 سعود محمد سعود جريد

0179 خالد سعد حلاوي كاظم

0180 احمد بدر حبيب الجريدان

0181 ابراهيم فوزى ابراهيم بوقريص

0182 عيد مساعد محمد الشويعر

0183 حمود عايد نهار الذايدى

0184 أحمد فهد عجيل الظفيري

0185 محمد خالد صباح البلوشى

0186 عبدالعزيز عبدالله ضحوي

0187 محمد حسين يوسف آل هيد

0188 ياقوت سعد ياقوت العواد

0189 سعد تركى مطر الشمرى

0190 عمر محمد عبد الله البناء

0191 محمد فراج عويد الصليلى

0192 جراح حسين عون العطيه

0193 حمود هشام داود النصر الله

0194 محمد بدر دخيل الحربى

0195 فهد عبدالرحمن عامر البيدان

0196 حسين عباس عبد العزيز الصفار

0197 مشعل بدر عباس شموه

0198 بدر وليد خالد الزامل

0199 عبد المحسن يعقوب غلوم حاجيه

0200 فهاد محمد سالم

0201 سالم عبد الكريم محمد الكندري

0202 غازى فارس عبد الله العتيبى

0203 محمد يوسف عبد الرحيم بوكبر

0204 سيف محمد جمعان الهاجرى

0205 محمد مطلق عوض العمر

0206 خالد شديد مرزوق المطيرى

0207 احمد فهد احمد الفيلكاوى

0208 حمد سالم يعقوب الدوسري

0209 احمد محمد عبد الوهاب خورشيد

0210 علي محمد عبد الكريم رمضان

0211 عبد العزيز فوءاد عبد العزيز عبد الرحمن

0212 حمد فلاح راشد العنزي

0213 خالد مفلح محمد الصليلى

0214 طلال فايز غازى العنزى

0215 محمد ناصر صبيح الشمرى

0216 عبد الله مبارك سيف السيف

0217 موسى سمير صالح الشلاحى

0218 سعد فراج ظاهر الحسينى

0219 محمد عبدالكريم ياسين القطان

0220 شافى ناصر عبيد العجمى

0221 عبد الله عبيد موسم الديحانى

0222 مصطفى مكى عبد الله الصيرفى

0223 حمد على حمد يعقوب

0224 عبد الله عبد الحميد احمد محمود

0225 مشعل صنيتان عايض الرشيدى

0226 عميرى على حسين العميرى

0227 حامد محمد عبدالله محمد

0228 بدر مفرح فهيد الهاجري

0229 ضارى سالم سبع مبارك

0230 خالد رشيد صباخ العنزى

0231 يوسف عبد الجليل حسن الخياط

0232 محمد يونس عباس دشتي

0233 احمد ناوى سلطان الزايدى

0234 عبدالعزيز راشد عبداللطيف القصار

0235 عبد الرحمن خالد عبد الله البصيلى

0236 عدنان نورى عبدالله الضاحى

0237 عبد العزيز ثنيان حسين الزعابى

0238 احمد مطر حمود الهاجري

0239 زبن حمدان مفلح العنزي

0240 محمد سلمان سيد خلف سيد هاشم

0241 مبارك عبدالله مبارك الشطي

0242 على حسين على البصرى

0243 بنوان فضل محمد حسين

0244 عاقول هجيج حمود عاقول

0245 هادى سالمين هادى باعون

0246 عبد الله عبد الرحمن محمد خميس

0247 عمر سالم على الشريكه

0248 حسن عبدالجادر بدر كرم

0249 يعقوب نواف عيد المطيري

0250 عدنان علي سعود فايز

0251 جاسم محمد كاظم المزيدى

0252 فهد على عجاج الشمرى

0253 بدر سعد زبن الصانع

0254 محمد احمد عبد الغنى المطوع

0255 سلطان ناوى سلطان الزايدى

0256 مساعد قاسم باقر حسن

0257 عادل خليف نجم خاف غنيم

0258 مشعل وسمى صاوى دويحان الشمري

0259 سعود نوح صقر العصيمى

0260 بدر لافي سامر المطيري

0261 عبد الله عبد العزيز محمد باقر

0262 فهد سالم مرزوق العنزى

0263 سلطان فاضل جبار مجيدل

0264 محمد فاضل نجم القتناب

0265 على حسين على الشمرى

0266 عبد الله عبد الحسين محمد غلوم

0267 محسن حمود مطلق الشمرى

0268 حسين على حسين محمد

0269 عبد العزيز محمد عبد العزيز الذياب

0270 فارس نصار ضحوى العنزى

0271 محمد مناور سعد الرشيدى

0272 ناصر حميد تقى اكبر

0273 وليد جمال يعقوب ياسين

0274 رباح عسم رباح المطيرى

0275 عثمان احمد عثمان

0276 محمد عبد الله سلطان الشمرى

0277 عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق ابو قريص

0278 عبد الله دعسان مفلح الصليلى

0279 مجبل مفلح مجبل العازمى

0280 بندر نواف غازى العتيبى

0281 حسين مرزوق عايض جمعان

0282 ضاري احمد مرشد الدويله

0283 احمد على مرضى الطويرش

0284 عبد الله حميد حمدان المطيري

0285 نواف سامى ابراهيم عبد الله يوسف

0286 عبد الله عبد الرضا حسين دشتى

0287 على محمد هجاج المطيرى

0288 سعود سليمان دينار الزنكى

0289 عبدالعزيز هاشم مساعد الطبطبائي

0290 على بدر على الجدى

0291 عبد الرحمن على حسين العبد الرحمن

0292 بسام سعيد خلف الظفيرى

0293 عبد الله فيصل خليفه الصباح

0294 مصطفى محمد عايش الحمد

0295 سامى عبد الجبار عبد الجبار الدلالى

0296 عبد الله فهد هليل العنزى

0297 على عبد الله دخيل الدخيل

0298 أحمد سعد دويله مبارك الدويله

0299 ابراهيم عماد ابراهيم الهاجرى

0300 فواز حمود شارع الظفيرى

0301 فهد معزى عويض المطيرى

0302 فواز فارس جاسر العدوانى

0303 خالد وليد محمد الشعيل

0304 عامر مطر محمد المطيرى

0305 راهى عبد الله سعود الرشيدى

0306 احمد نايف جوهر عرنان

0307 فيصل محمود حمد الشطى

0308 فيصل محسن حمد المخيال

0309 فيصل ردن ماجد

0310 نايف قليفص ناصر العكشانى

0311 سالم مبارك خليل الصلال

0312 سلمان سعود جفين الدويش

0313 باسم محمد ضحوى الظفيرى

0314 عبد الله احمد سليمان العبد الهادى

0315 عبد العزيز احمد ناصر المقيط

0316 حسن خضير محمد العطيه

0317 شملان احمد على الشملان