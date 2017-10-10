عادل الشنان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة الثالثة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 317 قسيمة بمساحة2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/6/26
وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/10/12 2017/10/15 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 10 /16-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 10 /18- لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت السكنية من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 16 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وأهابت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 صلاح فالح منصور الظفيري
0002 عبداللطيف خلف محمد الشمرى
0003 سلطان مثيب مرزوق العبدلى
0004 غازى مذود حميدان الشمرى
0005 محمد دهيرب فهد الشمرى
0006 عبد الله كاظم عبد على الجدى
0007 جابر احمد مبارك حبيب
0008 سعد فاهم سعيد ظاهر
0009 حمد خليفه على المصيليخ
0010 محمد عبدالامير على الرمضان
0011 عبد الله سفاح عايض العنزى
0012 غازى فيصل فهد العسعوسى
0013 عبدالله محمد على العنزى
0014 أحمد محمد حرفان الهاجري
0015 محمد بدر فهد الطراروه
0016 احمد خليل حاجى حسين
0017 فواز عايض عبد الرحمن المطيرى
0018 محمد عبد الخالق غلوم مراد
0019 عجيل تركي علي الشمري
0020 هشام اديب محمد العوضى
0021 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0022 فيصل عادل احمد الوزان
0023 عبدالمحسن جديع حمد المخيال
0024 حسين عابد عبدالله عبدو
0025 محمد جاسر مطلق الجاسر
0026 مبارك قبلان محمد العازمى
0027 مساعد مفلح رباح المطيرى
0028 مهدى احمد عبد العزيز احمد
0029 ناصر فلاح ناصر المطيري
0030 محمد ضيدان حمود الشبعان
0031 سعاد طه طلبه احمد
0032 عبد الله حمود بطاح صميع
0033 محمد عبد الرحمن على الانصارى
0034 يوسف خالد محمد القطان
0035 مشعان محمد عواد الفكر
0036 محمد منير حسن بهبهانى
0037 فايز ناصر على العجمى
0038 عبد المحسن حمد احمد الانبعى
0039 نجيب خلف الطرقى الذايدى
0040 هانى محمود حسين مسيب محمد
0041 فهد احمد عبدالله الشدوخى
0042 محمد عبدالرضا محمد المهنا
0043 عبد الله حبيب عبد الله الشراح
0044 انس بن هشام محمد الريس
0045 محمد غصين حمود الهاجري
0046 ندا سعود مخلف الشمرى
0047 احمد غازى عجمى الصليلى
0048 احمد عرهان عبد العزيز الهاجري
0049 ضارى على محيل الضفيرى
0050 بدر سيف عبدالله القطان
0051 مطلق حمود مطلق الشمرى
0052 راجح مفرج راجح المطيرى
0053 عادل حمزه عباس الشطي
0054 عبد الله شريده جزا الديحانى
0055 احمد محمد احمد النويبت
0056 نواف بدر عوده الشريده
0057 نايف غازى حميد المطيري
0058 على حسن عبدالهادى العجمى
0059 سالم على سالم العميرى
0060 حسن محمد حسن عايد العجمي
0061 محمد جمال عيسى الفيلكاوي
0062 عبد الرحمن سعود شويحان العنترى
0063 حمد سالم سعد الوليد
0064 محمد حسين علي القلاف
0065 خليفه حسين محمد السهيل المطيري
0066 فهد علي هدمول العدواني
0067 سعد عويد عبد الله الشمرى
0068 عبد العزيز حفر حطاب السليماني
0069 مطلق نايف برغش الظفيري
0070 حمود سامى حمود المزينى
0071 محمد مبارك عبد الله العجمى
0072 مبارك مطلق مناور الظفيرى
0073 راشد فهد محسن العجمى
0074 سعد احمد سعد السويلم
0075 ماجد سعد سعيد العنزى
0076 طلال حامد نزال البذالى
0077 محمد علي هدمول العدواني
0078 عمر محمد عبدالعزيز العبيد
0079 فهد عبد الرحمن صالح بوبشيت
0080 سلمان فهد سلمان خاشقها
0081 سالم مبارك حمود المسامح
0082 محمد عوض مرزوق الرشيدى
0083 عبد العزيز رمحان سعيدون العريبى
0084 احمد حمزه عباس اسماعيل
0085 احمد عبد الرحيم يعقوب اليوسف
0086 مشارى غدير خميس باتل
0087 فواز تركي على الشمرى
0088 محمد بشير جزال الشمرى
0089 محمد ناصر احمد معرفى
0090 عبد الرحمن عبد الله حسن الكندرى
0091 سند فرحان سند الشمرى
0092 سعد على طحيشل العازمى
0093 حمد محمود غلوم العابدين
0094 عبدالله حسين علي
0095 فهد متعب بشير الشمري
0096 جاسم محمد عبد الكريم الشبعان
0097 هادى مناع عيد الظفيرى
0098 عبد الله عبد العزيز عبد الله العتيبى
0099 فهد محمد صحن الهاجري
0100 محمد نوح محمد بورسلي
0101 فهد سعود مبارك ردنان
0102 حمد عليان حلاف الحربى
0103 حمد عيسى سليمان المعيوف
0104 عبد الله موسى سعد القحطانى
0105 احمد عبد القادر عبد الله الفهد
0106 صقر فاضل وضيح العنزى
0107 عبد العزيز عبد الله فرج الرشيدى
0108 عبد الرحمن دعيج خليفه الديين
0109 جاسم محمد حرفان الهاجري
0110 خالد عبدالله ضحوي الشمري
0111 عبد اللطيف ابراهيم عبد الله الشاهين
0112 ياسر محمد سلمان ياديكار
0113 هايف شليق هايف العتيبي
0114 محمد واصل مبارك القملاس
0115 فهد خلف جزا الحربى
0116 حمد مشاري فهد المضحي
0117 صقر عبدالله سعود الخميس
0118 احمد صالح زبن الشمري
0119 فهد محرف كرينيس العازمى
0120 سعد عبد الهادى مازن المطيرى
0121 يعقوب يوسف على اليوسفى
0122 عبد العزيز عبد الله زامل الزامل
0123 حمد عذبى عبد الله غريب
0124 سعد عامر سعود الجبعرى
0125 احمد يعقوب يوسف العسيرى
0126 عبدالله احمد ناصر الشقيحى
0127 احمد سيف خنيفر الرشيدى
0128 عبد الله مبارك أحمد مبارك
0129 نواف احمد حجى شهاب
0130 أحمد عبدالرحمن حجي العوضي
0131 عبد الكريم هدل محيسن العنزى
0132 فهد سعد مشيعيب المطيرى
0133 فيصل محمد عبد الله العنزى
0134 عبد الله عيد غنيم السليمانى
0135 محمد صادق حاجى العوضى
0136 حسين محمد على العجمى
0137 سليمان يوسف محمد الخنينى
0138 حمد مسيفر حمد العجمي
0139 جراح حمود عبد اللطيف الدويله
0140 محمد فهاد نهار العجمى
0141 يوسف عباس حسن الرشيد
0142 احمد ضارى حمد الظفيرى
0143 منصور حمد منصور العجمى
0144 حسين على حسين على
0145 عبد الله محمد شاكر المتروك
0146 ناصر بدر محمد آل هيد
0147 احمد مرزوق مبارك المطيرى
0148 فهد ناجي ابراهيم الشطي
0149 عبد الله ابراهيم عبد الله التركى
0150 عبد الله عواد احمد كمال
0151 عبد الرحمن فهد عبد الرحمن اللهو
0152 طلال عياش فالح المطيرى
0153 محمد مخلف مزيد الرويعى
0154 عادل علي سعود فايز
0155 قاسم محمد قاسم على
0156 محمد صقر سعد المطيرى
0157 عبد العزيز منير سردار محمد نواب دين
0158 ضاري غانم حمد
0159 احمد عبد الله عايض الديحانى
0160 حسين على حميد الحسينى
0161 وليد محمد سفاح الملا
0162 سعود مناور رجا الديحانى
0163 علي هزاع خير الله الشمري
0164 احمد حسن على عبد الغفار
0165 خالد محمد العبد العزيز المرشد
0166 مبارك محمد سالم ابو حديده
0167 عبد الله بدر عبد الحميد اسكندر
0168 عبد الرزاق عبد المحسن يوسف جمال
0169 على محمد احمد راشد
0170 عبدالمحسن محمد مناحي
0171 صقر دحيم حمود المطيرى
0172 فيصل نشمى حمود الهاجري
0173 عبدالعزيز احمد زعال الضفيري
0174 عقيل محمود على شهاب
0175 احمد عماد فيصل العنزى
0176 عادل عبد الرحمن محمد الوهيب
0177 يوسف احمد عبد العزيز البناى
0178 سعود محمد سعود جريد
0179 خالد سعد حلاوي كاظم
0180 احمد بدر حبيب الجريدان
0181 ابراهيم فوزى ابراهيم بوقريص
0182 عيد مساعد محمد الشويعر
0183 حمود عايد نهار الذايدى
0184 أحمد فهد عجيل الظفيري
0185 محمد خالد صباح البلوشى
0186 عبدالعزيز عبدالله ضحوي
0187 محمد حسين يوسف آل هيد
0188 ياقوت سعد ياقوت العواد
0189 سعد تركى مطر الشمرى
0190 عمر محمد عبد الله البناء
0191 محمد فراج عويد الصليلى
0192 جراح حسين عون العطيه
0193 حمود هشام داود النصر الله
0194 محمد بدر دخيل الحربى
0195 فهد عبدالرحمن عامر البيدان
0196 حسين عباس عبد العزيز الصفار
0197 مشعل بدر عباس شموه
0198 بدر وليد خالد الزامل
0199 عبد المحسن يعقوب غلوم حاجيه
0200 فهاد محمد سالم
0201 سالم عبد الكريم محمد الكندري
0202 غازى فارس عبد الله العتيبى
0203 محمد يوسف عبد الرحيم بوكبر
0204 سيف محمد جمعان الهاجرى
0205 محمد مطلق عوض العمر
0206 خالد شديد مرزوق المطيرى
0207 احمد فهد احمد الفيلكاوى
0208 حمد سالم يعقوب الدوسري
0209 احمد محمد عبد الوهاب خورشيد
0210 علي محمد عبد الكريم رمضان
0211 عبد العزيز فوءاد عبد العزيز عبد الرحمن
0212 حمد فلاح راشد العنزي
0213 خالد مفلح محمد الصليلى
0214 طلال فايز غازى العنزى
0215 محمد ناصر صبيح الشمرى
0216 عبد الله مبارك سيف السيف
0217 موسى سمير صالح الشلاحى
0218 سعد فراج ظاهر الحسينى
0219 محمد عبدالكريم ياسين القطان
0220 شافى ناصر عبيد العجمى
0221 عبد الله عبيد موسم الديحانى
0222 مصطفى مكى عبد الله الصيرفى
0223 حمد على حمد يعقوب
0224 عبد الله عبد الحميد احمد محمود
0225 مشعل صنيتان عايض الرشيدى
0226 عميرى على حسين العميرى
0227 حامد محمد عبدالله محمد
0228 بدر مفرح فهيد الهاجري
0229 ضارى سالم سبع مبارك
0230 خالد رشيد صباخ العنزى
0231 يوسف عبد الجليل حسن الخياط
0232 محمد يونس عباس دشتي
0233 احمد ناوى سلطان الزايدى
0234 عبدالعزيز راشد عبداللطيف القصار
0235 عبد الرحمن خالد عبد الله البصيلى
0236 عدنان نورى عبدالله الضاحى
0237 عبد العزيز ثنيان حسين الزعابى
0238 احمد مطر حمود الهاجري
0239 زبن حمدان مفلح العنزي
0240 محمد سلمان سيد خلف سيد هاشم
0241 مبارك عبدالله مبارك الشطي
0242 على حسين على البصرى
0243 بنوان فضل محمد حسين
0244 عاقول هجيج حمود عاقول
0245 هادى سالمين هادى باعون
0246 عبد الله عبد الرحمن محمد خميس
0247 عمر سالم على الشريكه
0248 حسن عبدالجادر بدر كرم
0249 يعقوب نواف عيد المطيري
0250 عدنان علي سعود فايز
0251 جاسم محمد كاظم المزيدى
0252 فهد على عجاج الشمرى
0253 بدر سعد زبن الصانع
0254 محمد احمد عبد الغنى المطوع
0255 سلطان ناوى سلطان الزايدى
0256 مساعد قاسم باقر حسن
0257 عادل خليف نجم خاف غنيم
0258 مشعل وسمى صاوى دويحان الشمري
0259 سعود نوح صقر العصيمى
0260 بدر لافي سامر المطيري
0261 عبد الله عبد العزيز محمد باقر
0262 فهد سالم مرزوق العنزى
0263 سلطان فاضل جبار مجيدل
0264 محمد فاضل نجم القتناب
0265 على حسين على الشمرى
0266 عبد الله عبد الحسين محمد غلوم
0267 محسن حمود مطلق الشمرى
0268 حسين على حسين محمد
0269 عبد العزيز محمد عبد العزيز الذياب
0270 فارس نصار ضحوى العنزى
0271 محمد مناور سعد الرشيدى
0272 ناصر حميد تقى اكبر
0273 وليد جمال يعقوب ياسين
0274 رباح عسم رباح المطيرى
0275 عثمان احمد عثمان
0276 محمد عبد الله سلطان الشمرى
0277 عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق ابو قريص
0278 عبد الله دعسان مفلح الصليلى
0279 مجبل مفلح مجبل العازمى
0280 بندر نواف غازى العتيبى
0281 حسين مرزوق عايض جمعان
0282 ضاري احمد مرشد الدويله
0283 احمد على مرضى الطويرش
0284 عبد الله حميد حمدان المطيري
0285 نواف سامى ابراهيم عبد الله يوسف
0286 عبد الله عبد الرضا حسين دشتى
0287 على محمد هجاج المطيرى
0288 سعود سليمان دينار الزنكى
0289 عبدالعزيز هاشم مساعد الطبطبائي
0290 على بدر على الجدى
0291 عبد الرحمن على حسين العبد الرحمن
0292 بسام سعيد خلف الظفيرى
0293 عبد الله فيصل خليفه الصباح
0294 مصطفى محمد عايش الحمد
0295 سامى عبد الجبار عبد الجبار الدلالى
0296 عبد الله فهد هليل العنزى
0297 على عبد الله دخيل الدخيل
0298 أحمد سعد دويله مبارك الدويله
0299 ابراهيم عماد ابراهيم الهاجرى
0300 فواز حمود شارع الظفيرى
0301 فهد معزى عويض المطيرى
0302 فواز فارس جاسر العدوانى
0303 خالد وليد محمد الشعيل
0304 عامر مطر محمد المطيرى
0305 راهى عبد الله سعود الرشيدى
0306 احمد نايف جوهر عرنان
0307 فيصل محمود حمد الشطى
0308 فيصل محسن حمد المخيال
0309 فيصل ردن ماجد
0310 نايف قليفص ناصر العكشانى
0311 سالم مبارك خليل الصلال
0312 سلمان سعود جفين الدويش
0313 باسم محمد ضحوى الظفيرى
0314 عبد الله احمد سليمان العبد الهادى
0315 عبد العزيز احمد ناصر المقيط
0316 حسن خضير محمد العطيه
0317 شملان احمد على الشملان