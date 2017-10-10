آلاء خليفة

أجريت صباح اليوم انتخابات جمعية طلبة القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت وسط منافسة قوية بين القائمة المستقلة التي فازت بالجمعية العام الماضي وبين قائمة المتحدون ممثلة القائمة الائتلافية بجامعة الكويت.

وقد تواجد في الكلية أمين عام الجامعة د.ادم الملا، لتفقد سير العملية الانتخابية كما تواجد رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات والروابط د.ثقل العجمي.

وشهدت الكلية ازدحاما شديدا من الطلبة والطالبات حرصا منهم على المشاركة في التصويت.

ومن جانبه كشف رئيس لجنة تصويت الطلبة عادل الفيلكاوي، في تصريح خاص لـ"الأنباء"، أنه "في الساعة الثامنة صباحا تم فتح باب الاقتراع على أن يغلق الساعة 2 ظهرا وفقا للائحة ويتم بعدها الفرز مباشرة وإعلان النتائج".

وأشاد الفيلكاوي بتعاون الطلبة والمنظمين خلال عملية الاقتراع وتنظيم دخول وخروج الطلاب بالإضافة إلى التزامهم بإبراز الهوية الجامعية قبل دخولهم إلى اللجنة للتأكد من هوية الطالب ومطابقتها بالكشوف.

وذكر الفيلكاوي أن عدد المقترعين بلغ 360 طالباً من اصل 821 حتى الساعة 11 صباحا ،معلنا عن زيادة عدد المقترعين إلى 630 طالبا في تمام الساعة 1 ظهرا ،متوقعا زيادة عدد المشاركين في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الاقتراع.