استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اليوم رئيس مجلس النواب السويسري يروغ شتال وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت مع الاتحاد السويسري في كافة المجالات وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما كما تم مناقشة مجمل مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.