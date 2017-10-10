

اعلنت وزارة الأشغال العامة اليوم إنجاز 25 في المئة من مشروع انشاء وصيانة الطرق والجسور الرابطة بين مدينتي صباح الاحمد والخيران السكنية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة أحمد الحصان في تصريح صحفي عقب اجتماعه بالجهاز التنفيذي والاستشاري ومقاول المشروع ان العمل يسير بخطى ثابته نحو الإنجاز والتسليم بفضل جهود جميع العاملين بالمشروع.

واكد الحصان اهمية المشروع باعتباره أحد المشاريع التي ينفذها قطاع الطرق كونه يهدف الى إعادة تأهيل الطرق القائمة وانشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة.

واوضح ان المشروع يتكون من ستة اجزاء يبلغ طولها الاجمالي نحو 130 كيلو متر اضافة الى ان المشروع يتضمن 17 تقاطع تشمل جسورا علوية لتامين انسيابية مرورية ودوارات على مستوى الارض لتامين الربط بين المدن وتأمين الالتفافات العكسية.

واشار الحصان الى المتابعة الحثيثة والمستمرة لجميع اعمال المشروع عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات والتقارير الدورية لتسريع وتيرة العمل وازالة التحديات والعقبات التي قد تواجه المشروع.