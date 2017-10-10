أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اليوم ان الكويت لها بصمات وانجازات واضحة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل منظومة الاعمال والإجراءات الحكومية.

جاء ذلك في تصريح له عقب زيارة الوزير العبدالله للجناح الكويتي المشارك بمعرض دبي للتكنولوجيا (جايتكس 2017) بحضور القنصل العام للقنصلية الكويتية في امارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي.

واضاف الوزير العبدالله ان حجم المشاركة الكويتية في هذا المعرض الهام جاء اكبر من العام الماضي حيث تشارك في نسخته الحالية 12 جهة حكومية كويتية بزيادة 6 جهات عن عام 2016 ما يمثل دليلا حقيقيا لمدى التطور الحاصل لدى مؤسسات الدولة في مجال تقنية المعلومات.

وأوضح أن الجهات الحكومية المشاركة نجحت في اظهار التقدم الملحوظ الذي احرزته الكويت في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عدة مشاريع حكومية جذبت انظار الزائرين للمعرض.

واكد أن وجود المؤسسات الكويتية في هذه الفعالية العالمية مهم جدا لتعريف المشاركين فيه بالبنية التكنولوجية التي تطورها الكويت باستمرار وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في شتى المجالات التقنية لاسيما تطبيقات الحكومة الذكية.

وشدد على ان كل الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل وتعزيز التعاملات الإلكترونية ستصب في النهاية لمصلحة رؤية الكويت 2035 والتي تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا هاما على مستوى العالم.

واعرب الشيخ محمد العبدالله عن سعادته بالمستوى الراقي الذي وصل إليه معرض (جيتكس 2017) مشيدا بالقائمين على تنظيمه والتطور المستمر في نوعية العارضين والمشاريع التكنولوجية المطروحة امام زوار المعرض "ما يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجاحه على المستويين العالمي والإقليمي".

ومن جانبه قال القنصل الرشيدي ان (جيتكس 2017) يشهد مشاركة اجنبية وعربية متميزة هذا العام مع زيادة اعداد الزائرين ما يدل على اهمية هذا الحدث للقطاع التكنولوجي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لاسيما دول الخليج العربي.

واضاف ان دولة الكويت تحرص سنويا على المشاركة في هذه التظاهرة الدولية حيث تجلب الأنظار الى اخر جهودها في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

واكد الرشيدي ان كل الجهات الكويتية المشاركة استطاعت ترك انطباع إيجابي لدى الزائرين حول المشاريع الإلكترونية التي تشهدها واستخداماتها لتسهيل المعاملات والاجراءات الحكومية.

واطلع الوزير العبدالله خلال جولة في المعرض على اخر الخدمات والتطبيقات التي تقدمها الجهات الكويتية للارتقاء بمستوى الحكومة الإلكترونية وكذلك اخر تجارب المؤسسات الحكومية الإماراتية المشاركة في المعرض.

وزار الوزير العبدالله أجنحة كل من شرطة دبي ومكتب (دبي الذكية) وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) للاطلاع على اخر الممارسات التكنولوجية التي تبنتها إضافة الى زيارته لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض.

يذكر ان (جايتكس 2017) استطاع جذب اكثر من 100 الف زائر من مختلف أنحاء العالم وذلك بحسب إحصائية رسمية للشركة المنظمة للمعرض.