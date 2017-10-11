عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء.

يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

بقلم: حنان بدر الرومي





بدا محمد النجل الثاني لبومبارك منهمكا في دراسة أوراق القضية التي أمامه وقد وضع الغترة والعقال على الكرسي ورفع أكمام الدشداشة.. تتعالى نغمات الموبايل.. يرفع السماعة بدون أن ينتبه لاسم المتصل.. يتناهى إلى سمعه صوت والدته.

أم مبارك: شلونك محمد؟

محمد: هلا يما.

أم مبارك: يما تقدر توديني المستوصف أحس ضغطي مرتفع وايد والدنيا تدور فيني.

ترسم تعابير الخوف نفسها على وجه محمد يقوم من مكانه وهو يقول:

إن شاء الله الحين أييج.. ماتشوفين شر يالغالية، بس عسى..

تغلق الأم الجهاز قبل أن يكمل محمد حديثه.. يقوم محمد من مكانه بسرعة يضع الغترة على كتفه ويمسك العقال ويخرج من الغرفة مسرعا.

٭ ٭ ٭

يدخل محمد مسرعا غرفة والديه فيجد والدته جالسة على الكنبة وقد ربطت رأسها بعصابة وبدت ملامح الألم واضحة عليها.

محمد: سلامات يما عسى ما شر.





أم مبارك: عذرني يا وليدي طلعتك من الشغل بس راسي بينفجر.

محمد يمسك يد والدته ليعينها على الوقوف.

محمد: الصبح كنتِ بأحسن حال.

بنبرة ألم تقول أم مبارك: ابن آدم يتغير من حال لحال بسرعة.

تضع أم مبارك العباءة على رأسها ومحمد ينظر لها بخوف.

محمد: يما.. سيارة مبارك بره.

أم مبارك: إي قاعد مع أبوك في دار التلفزيون، خلنا نروح المستوصف.

٭ ٭ ٭

بعد أربع ساعات يدخل محمد البيت وهو ممسك بيد والدته بحرص يدخل الصالة يشاهد والده وأخاه مبارك.

يجلس بومبارك وقد بدا في مزاج سيئ وولده مبارك بجانبه وقد اكفهر وجهه.. يقفز مبارك من مكانه متجها للباب.. يقبل رأس والدته ويضع يده على ظهرها.

مبارك: ما تشوفين شر يما، خففي على نفسچ، كل مشكلة ولها حل.

تنظر له نظرات حزينة.

بانفعال واضح يصرخ بومبارك: عقب عمايلچ صرتي مريضة، إى من سواد فعايلچ.

بدت أم مبارك مصعوقة كأنها لم تتوقع هذا الكلام.. ترد بهدوء ونغمات الألم تخرج حزينه وتقول: لا إله إلا الله، الحمد لله طول عمري عارفة طريق ربي.. وأهلي مربيني وأنا إللي ربيت عيالك.

محمد يوجه نظرات متسائلة للجميع.

مبارك: يبا الله يهداك، أمي توها يايه من المستشفى، وهالكلام ما يجوز.

محمد: مسكينة أمي سكرها وضغطها مرتفعين ما طلعنا من المستشفى إلا لما نزلوا ضغطها، ترى أمي محتاجه للراحة.

بومبارك: خلها اتريحني أول أنا قلبي بيوقف بسبتها.

محمد: شصاير أحس جني أطرش بالزفة.

بومبارك: فعايل أمك السودا، يا بتلنا هالطباخ وقالت بتعلمه على إيدها على ما تيي طباختنا من إجازتها إلا أهو يعرف الطباخ العدل.

محمد: إي وكلنا وافقناها على هالرأي.

بومبارك: يكاد ينفجر من شدة الغضب.. وقد اصطبغ وجهه باللون الأحمر ويقوم ويقعد باسلوب عصبي: مغفلين ما نفهم.

أم مبارك تكتم غضبها: إشسويت؟! هذي نتيجة الحرص عليكم.

يمد بومبارك يده ناحية زوجته وهو يصرخ: أي حرص وأنا شايفكم بعيوني.

يسرع مبارك ليمسك يد والده وهو يقول: يبا.. اذكر الله.

تبدو الدهشة واضحة على محمد.. ينظر للجميع بتعجب: شالقصة؟!

٭ ٭ ٭

بومبارك يحرك يديه في كل اتجاه وقد جحظت عيناه ويقول: دخلت المطبخ عقب صلاة الظهر وإلا ألقى أمك والطباخ يضحكون لا وأمك دموعها تصب من الضحك.. ليش تضحكين مع الطباخ.

أم مبارك بنبرة عصبية: عقب هالعمر تشك فيني.. كل السالفة عقب ما نجبت الغدا قعدت أسأله شنو غدانا، فبعلمه يقول مجبوس لحم أهو ما يعرف عربي فقام يقول أسامي وأنا أصححله فضحكت وضحك.. يا جماعة ترى ما كو شي بس أبوكم ما عطاني فرصة أتكلم تم يصارخ وعفسنا.. اللي انحشنا من المطبخ.

بومبارك: لا تبيني أصفق لچ بعد.

أم مبارك: الله يهداك، أنا أم عيالك وتعرفني عدل ما يصير تسويني ياهل جدام الطباخ طيحت قيمتي..

تتساقط الدموع من عينى أم مبارك.. ساد الوجوم المكان.. تمسح أم مبارك دموعها وهي تقول:

أبوكم يقول الطباخ ماله قعدة في البيت وإنتو كلكم شايفين البيت كبر وإنتو وعيالكم بسم الله عليكم تارسين البيت، وكلكم تبون أصناف وأشكال.. وتبون تودون نقصة لدواماتكم ولدواوينكم وللشاليه أنا ما عاد فيني حيل والطباخة ما تبدي.

تنخرط أم مبارك بالبكاء.. يلتف ولداها حولها وقد بدا الألم عليها.

٭ ٭ ٭

يرفع بومبارك أصبع السبابة مهددا ويقول بصوت عال: هالطباخ ماله قعدة في البيت.. ما أبي أشوفچ وياه بالمطبخ، سمعتوا؟

مبارك: تأمر وما يصير خاطرك إلا طيب.

تضع أم مبارك يدها على راسها وهي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

يربت مبارك على كتف والدته بلطف.. ويغمز له بطرف عينه.

يمسك مبارك يد والده ويسحب الكرسى ليجلسه ويجلس هو إلى جانبه.

مبارك: يبا أنا اتفقت مع اختي لطيفة إنوديلها طباخنا يقعد عندهم، ويتعلم الطبخ من طباخها، وغدانا كل يوم إيي منهم، أمي ما فيها شدة الوقفة بالمطبخ.

بومبارك يصرخ بانفعال قوي: أنا ما أكل من حلال النسيب، آخر عمري أصير طرار.

مبارك بنبرة هادئة جدا: واحنا بعد ما نرضاها لك ولنا، غدانا بيطلع من بيتنا كل يوم جدورنا وبصلنا وإيدامنا وهناك ينطبخ إلليما ترجع طباختنا من إجازتها نرد الطباخ ويصيرون اثنينهم بالمطبخ.. وأمي ما لها شغل بالطباخ ولا بالمطبخ.

يبتسم الأب وتبدو وملامح الارتياح واضحة على وجهه: هذا الكلام العدل، ما عندي مانع.

محمد ضاحكا: شفتي يالغالية أبوي يغار عليچ.

تقلب أم مبارك شفتيها امتعاضا وترد: من قرادتي والله، عمره كله ما غار علي والحين يغار من الطباخ، الله الهادي.