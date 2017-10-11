عبدالكريم احمد

فاز رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين بمنصب أمين عام اتحاد المحامين العرب في الانتخابات التي أقيمت على هامش مؤتمر الاتحاد الذي تستضيفه الكويت. وحصل الكريوين على 37 صوتا مقابل 27 لأمين عام الاتحاد السابق المغربي عبداللطيف بوعشرين ليشغل المنصب للدورة المقبلة التي تمتد إلى 4 سنوات.

وقال امين عام اتحاد المحامين العرب المنتخب ناصر الكريوين لـ «الأنباء» عقب فوزه بالمنصب ان الفوز بهذا المنصب جاء نتيجة الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلاد لابناء الكويت في جميع المحافل العربية والدولية. وانتهز هذه الفرصة لأرفع التهاني لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء .

واضاف ان خير دليل على هذا الدعم هو رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لأعمال هذا المؤتمر الذي تنظمه جمعية المحامين الكويتية. وعبر الكريوين عن فخره واعتزازه بالفوز بالمنصب كونه الاول من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي الذي يفوز به، مشيرا الى ان الفوز جاء عقب جهود عمل مهنية خلال الفترة الماضية لحصد هذه النتيجة المرضية لجميع منتسبي جمعية المحامين الكويتية.

وقال: نحمد الله على هذا الانجاز التاريخي الذي يسجل لدولة الكويت منذ انشاء اتحاد المحامين العرب عام ١٩٤٤م، واضاف آمل أن اقدم شيئا لهذه المنظمة العريقة بما يخدم المجتمع العربي والقضايا العربية بشكل عام. اما على مستوى وطني فسأسعى من الناحية القانونية لمساندة رؤية صاحب السمو في رأب الصدع وحل المشاكل والخلافات بين أبناء الخليج والوطن العربي، كما سأسعى لإقرار الحصانة للمحامي العربي لكي يستطيع ان يدافع عن نفسه وموكله باريحية، كما سأسعى لإقرار قانون موحد للوطن العربي.

وثمن دور الأمين العام السابق للاتحاد عبداللطيف بوعشرين، مؤكدا مواصلة المسيرة من حيث انتهى سلفه في خدمة هذه المنظمة العريقة التي تخدم المجتمع العربي والقضايا العربية بشكل عام.

وبين انه سيتبنى في الفترة المقبلة العمل الجماعي مع جميع زملاء المهنة العرب عبر المشورة بهدف الوصول الى حلول جذرية تخدم المحامين العرب، داعيا جميع الاعضاء الى تقديم افكارهم ورؤاهم للارتقاء باتحاد المحامين العرب.