نخلة: نتوقع أن تتم زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الكويت لافتتاح السفارة قبل نهاية العام

أسامة دياب

أكد مساعد آمر القوة البحرية العميد الركن إدريس عبداللطيف العبداللطيف عمق العلاقات الكويتية - الفرنسية، معربا عن تقديره لمشاركة فرنسا في حرب تحرير الكويت ومساندتها للحق الكويتي.

وتابع العبداللطيف - في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقبال الذي اقامته السفارة الفرنسية على متن الفرقاطة جون بار بمناسبة زيارتها للكويت - اننا دائما ما نشارك السفن الحربية التي تزور الكويت في تمارين خارج المياه الإقليمية، مشيدا بالتعاون العسكري الكبير بين البلدين الصديقين سواء في مجال التدريب أو الاستشارات خصوصا في المجال البحري.

وأشار إلى التعاون العسكري الوثيق بين البلدين ومساهمة فرنسا في تسليح الجيش الكويتي، حيث ان الزوارق المستخدمة في الكويت هي زوارق فرنسية تم شراؤها في عام 2000، نافيا وجود أي اتفاقية لشراء زوارق جديدة، كاشفا عن وجود 44 ضابطا كويتيا متدربا في البحرية الفرنسية.

بدوره، أشاد السفير الفرنسي لدى البلاد كريستيان نخلة بالتعاون بين الكويت وفرنسا والذي وصفه بالممتاز في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة، موضحا أنه من الجميل وجود قطعة حربية فرنسية على أرض الكويت خاصة مع وجود اتفاق دفاعي بين البلدين.

وأضاف ان الزيارة الودية للفرقاطة جون بار مناسبة لإجراء تمارين مشتركة مع البحرية الكويتية وهي المرة الأولى التي تزور فيها الكويت. وعن وجود مستشارين عسكريين فرنسيين في الجيش الكويتي، قال تعاون وثيق بين الجيشين وهناك طلبة كويتيون في المجال العسكري يتلقون تدريبهم في فرنسا.

وعن وجود صفقات أسلحة جديدة، قال هناك مشاريع ومناقشات بين البلدين وإلى الآن لا نستطيع الإفصاح عنها، مشيرا إلى أن صفقة طيارات الكراكال تم الانتهاء منها مع الجانب الكويتي، لافتا إلى وجود مستشارين فرنسيين في الكويت يعملون في اطار قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» ولكن لا توجد قوات فرنسية.

وحول زيارة وزير الخارجية الفرنسي للكويت لافتتاح سفارة بلاده، أوضح ان الزيارة لم يتحدد موعدها بعد، حيث من المفترض أن يشارك فيها وزير الخارجية الألماني ولكن الحكومة الألمانية لم يتم تشكيلها إلى الآن، لافتا الى أنه سيتم تحديد موعد الزيارة بعد تشكيل الحكومة الألمانية، متوقعا أن تتم قبل نهاية هذا العام.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أعرب نخلة عن سعادته لرؤية جنود فرنسيين على متن سفينة فرنسية، مضيفا أنه بالرغم من أن هذه الزيارة زيارة عابرة فقط بعدما أدت الفرقاطة مهمتها في المحيط الهندي الا انني أجدها زيارة مهمة جدا وذلك لتوطيد العلاقات بين الجانبين في مجال البحرية.

وتابع: وأنا كسفير لبلدي أشعر بارتياح لهذه العلاقات والترابط بين البلدين في المجال الدفاعي وقد جددنا اتفاقنا بهذا الخصوص وأصبحت علاقاتنا استراتيجية مع الكويت وأنا أشعر بسعادة بالغة لتمثيل بلدي في الكويت، معربا عن سعادته لوجود زملاء له من السلك الديبلوماسي من العديد من الدول الأوروبية والآسيوية على متن هذه الفرقاطة.

وقال إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة وفرنسا تلعب دور نشر السلام والأمن، ونحن نهتم بنشر السلام في شتى بقاع العالم ونقاسم مع الكويت هذا الهدف النبيل لأن الكويت أيضا كما فرنسا بلد السلام.

من جهته، أعرب قبطان الفرقاطة روسيل عن سعادته لوجود هذا الجمع من الأصدقاء على متن الفرقاطة جون بار وهي المرة الأولى لها لزيارة الكويت، متوجها بالشكر إلى طاقم السفينة على المجهودات التي يقدمونها، داعيا الحضور الى اطلاعه على الكويت لإثراء معلوماته حول هذا البلد الذي وصفه بالصديق.

وتابع: معظمنا يزور الكويت لأول مرة لكنني عندما دخلت الكلية البحرية التقيت العديد من الأصدقاء الكويتيين الذين جاؤوا للدراسة في كليتنا، مشيرا إلى أنهم محبون لفرنسا ويزورونها باستمرار ونحن فخورون بهذه العلاقة الطيبة، لافتا إلى وجود علاقة وثيقة بين البلدين في المجال العسكري وهذا ما يؤكده وجود العديد من الضباط الكويتيين الذين يدرسون في المدارس العسكرية الفرنسية.

تدريبات «لؤلؤة الغرب» بين الكويت وفرنسا نهاية 2018

أكد الملحق العسكري الفرنسي الكولونيل باتريك بيكيه أن التعاون بين فرنسا والكويت وثيق وهذه الزيارة زيارة روتينية قامت بها الفرقاطة جون بار التي كانت في مهمة في المحيط الهندي وهي فرقاطة للدفاع والهدف من هذه الزيارة توطيد العلاقات البحرية بين البلدين وهي مناسبة أيضا لإجراء تدريبات بين الجانبين وتوثيق التعاون بين الجانبين في المجال البحري.

وعن موعد إجراء التدريبات، قال لم يحدد إلى الآن ونحن على تواصل مع السلطات البحرية الكويتية لتحديد موعد لإجراء هذه التدريبات قبل مغادرة الفرقاطة.

وعن التدريبات المشتركة بين الجانبين، قال هناك تدريبات كويتية فرنسية تجري كل 4 سنوات تسمى بلؤلؤة الغرب وسيكون في نهاية عام 2018 وكان آخر هذه التدريبات المستمرة بين البلدين في عام 2014.