91 مشاركاً من الرجال والنساء شاركوا في المسابقة القرآنية الأولى للصم

«مواهب القلوب» يهتم بفئة مهمة في المجتمع الكويتي في تعلّم القرآن وتدبره

الحملة تسعى لتحسين حياة الصم وإكسابهم روح التحدي والإيجابية أمام الإعاقة

أنتم عيالنا ونحن معكم ولا نقبل أن تعيشوا في عزلة عن المجتمع

في عزلة الصم شريحة منسية في المجتمع «وهم عيالنا منو لهم غيرنا»

ليلى الشافعي

أكد رئيس حملة «لنحقق حلمهم» الخاصة بفئة الصم وعضو مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.خالد المذكور أن المنابر القرآنية تعتبر نموذجا يحتذى في العناية بذوي الإعاقة في الكويت ومن أجل ذلك أطلقت حملة «لنحقق حلمهم» ضمن مشروع «مواهب القلوب» خاصة أن هناك 5000 أصم داخل الكويت يحتاجون للمساعدة على الاندماج في المجتمع لأنهم عيالنا قبل كل شيء، ولفت إلى إقامة المسابقة القرآنية الأولى للصم في القرآن الكريم والسنة النبوية بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم والذي شارك فيه 91 من الرجال والنساء.

وأشار إلى أن الحملة تسعى الى تعلم القرآن الكريم وتحسين حياة الصم في المجتمع الكويتي.

وحول الحملة القادمة التي نظمتها المنابر القرآنية كان لنا هذا الحوار.

في البداية نود التعرف على الهدف من حملة لنحقق حلمهم

٭ بداية نشكر جريدة «الأنباء» والقائمين عليها، وجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه وما يتصفون به من مصداقية وأمانة إعلامية.

أما فيما يتعلق بحملة «لنحقق حلمهم» فإن جمعية المنابر القرآنية تتشرف بأن تضع على عاتقها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الكويت من خلال مشروعها القرآني (مواهب القلوب) الذي يهتم بهذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي بهدف النهوض بهم وتوفير احتياجاتهم في مجال حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه وتدبره وبالتعاون مع الجهات المتخصصة والداعمة.

وما أهمية هذه الحملة؟

٭ الحملة في نوعيتها تفتح الابواب الموصدة وتعرف الناس بشريحة منسية لا تستطيع الإفصاح عن حاجاتها وهمومها وآلامها ألا وهي شريحة اخواننا وأخواتنا من الصم، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من 5000 أصم داخل الكويت، ويأتي تعليم هذه الشريحة في سلم الأولويات كي تدبر حياتها المعيشية بهدف تحسين حياتها وتوفير احتياجاتها.

ما الأهداف التي تطمحون الى تحقيقها من خلال تلك الحملة؟

٭ نطمح بإذن الله الى أن تكون المنابر القرآنية نموذجا يحتذى في العناية بذوي الإعاقة في الكويت، لنحقق حلمهم ونحقيق العديد من الاهداف منها إقامة مركز قرآني متخصص للصم وإبراز حاجة الصم الى تعلم القرآن الكريم وسائر ضروريات الدين، والاسهام في تخريج الدعاة وحفظة القرآن من الصم، ومساعدة الصم على تجاوز عقبة الإعاقة والاندماج في المجتمع مع تنمية النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية والدينية للصم، وزرع الثقة في نفوسهم وتوفير مترجمين بعدد كاف لخدمة الصم في كل الجهات الرسمية بعد تأهيلهم وتعلمهم مع كفالة الحلقات والمعلمين والحفاظ والدعاة من فئة الصم داخل الكويت.

متى تنطلق تلك الحملة؟ وما المكان المقرر لها؟

٭ تنطلق بإذن الله يوم السبت الموافق 10/14 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء في مجمع «ذي جيت مول» بالعقيلة، ونحن نرحب بكل من يرغب في المشاركة في تلك الحملة التي تعقد لأول مرة للصم في دولة الكويت والتي نطمح من خلالها الى التعريف بتلك الشريحة المهمة في المجتمع وإلى فتح المجال أمام المحسنين والمتبرعين للاسهام في مشروع «مواهب القلوب» ودعم المبادرات والمنتجات التي سيقدمها المشروع لذوي الإعاقة، لاسيما فئة الصم فهؤلاء شريحة منسية في المجتمع وهم عيالنا منو لهم غيرنا.

ما أبرز الفعاليات والانشطة التي ستتضمنها الحملة؟

٭ ستشهد الحملة تنوعا في الفعاليات والانشطة، حيث سيتم عرض أبرز تجارب التحدي والإرادة على طريق النجاح والتميز لإخواننا الصم، كما سيشارك الدعاة والناشطون والمترجمون في ندوات حوارية هادفة بالاضافة الى إقامة معرض على هامش الحملة لعرض أبرز إبداعات الصم ومواهبهم إضافة الى عدد من الانشطة الموجهة الى الأسر المشاركة في الحملة.

لماذا التركيز على هذه الفئة بالذات؟ وما حجم تلك الشريحة؟

٭ هم عيالنا قبل كل شيء وهم ثروتنا الحقيقية، وقد اهتم الاسلام اهتماما كبيرا بكل فئات المجتمع وحرص المسلمون على الرعاية الكاملة للضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتأمل في آيات الله تعالى يجد نفسه أمام آيات كثيرة توحي بهذا المعنى، قال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم)، وكما تعلمون فإن المعاق هو شخص لديه عجز جزئي أو كلي في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية الى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية، ويبلغ عدد من يعاني إعاقة سمعية ما يقرب من 5000 أصم داخل البيت.

كيف كانت بدايات مشروع «مواهب القلوب» الذي ستنطلق منه هذه الحملة؟

٭ بفضل الله ثم بفضل أهل الخير في الكويت خطونا بمشروعنا هذا أولى خطواته من خلال إقامة المسابقة القرآنية الاولى لفئة الصم في القرآن الكريم والسنة النبوية في دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم وبرعاية كريمة من ورثة المرحوم عقاب محمد الخطيب والتي حققت نجاحا كبيرا بفضل الله تعالى ولاقت إقبالا كبيرا وتفاعلا إيجابيا من قبل اخواننا الصم، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 91 مشاركا من الرجال والنساء.

ما أبرز مبررات حملة «لنحقق حلمهم»؟

٭ أبرزها حاجة الصم وغيرهم من ذوي الإعاقة الى تعلم القرآن الكريم وسائر ضرورات الدين وحرص «المنابر القرآنية على الإسهام في تخريج معلمين وحفظة من الصم ومساعدتهم على تجاوز الإعاقة والاندماج في المجتمع وإلى زرع الثقة في نفوسهم وتنمية الناحية الاجتماعية والنفسية والدينية للصم، وتوفير مترجمين بعدد كاف لخدمة الصم في كل المجالات بعد تأهيلهم، والاستعانة بمترجمي لغة الاشارة والترجمة لكل أنشطة الصم».

وتهدف الحملة الى تحسين حياة الصم في المجتمع الكويتي من خلال تمكينهم اجتماعيا وشرعيا ومعرفيا وتنمية مهاراتهم وتذليل الصعاب التي قد تعترضهم وبث الثقة في نفوسهم مما يجعلهم منتجين وفاعلين في المجتمع يتحلون بروح التحدي والايجابية أمام الإعاقة.

ما المجالات المتاحة للمساهمة والتبرع من خلال هذه الحملة؟

٭ المجالات متنوعة من خلال توفير الاجهزة المعنية للصم وكفالة الحافظ الأصم وتخريج الدعاة من الصم وطباعة المناهج القرآنية وإصدار التطبيقات الذكية وإقامة المسابقات القرآنية والأندية الصيفية والمراكز التعليمية وتوفير المحفظين والمعلمين بلغة الاشارة والدورات التأهيلية لهم.

كلمة توجهونها إلى ذوي الإعاقة في هذه الحملة؟

٭ أقول لهم: أنتم عيالنا ونحن لا نقبل أن تعيشوا في عزلة عن المجتمع فنحن معكم وسنقدم لكم بإذن الله كل ما نستطيع من دعم ومساندة، ولا يسعنا إلا أن نذكركم بثواب الصبر على البلاء، ولتعلموا أنكم بالتوكل على الله أولا ثم باكتشاف قدراتكم والعمل على تنمية مهاراتكم ستتغلبون بلا شك على تلك الإعاقة وستصبحون نماذج مشرفة في التحدي والإصرار وتحقيق النجاح والتميز والامثلة على ذلك كثيرة عبر التاريخ.

وفي المقابل ليعلم الأصحاء أن ما بهم من صحة إنما هو بفضل الله وكرمه وهو نعمة تستحق الشكر أولا ثم تقديم الدعم والتبرع لكل ما شأنه تخفيف مصابهم والعناية بهم امتثالا لقوله تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) وقول النبي صلى الله عليه وسلم «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» وهذه دعوة لنا جميعا لنكون في حاجة إخواننا المعاقين وتخفيف معاناتهم.

كيف تكون المساهمة في الحملة وطرق التبرع؟

٭ من خلال حضور فعاليات الحملة في مجمع «ذي جيت مول العقيلة» حيث تتوافر أجهزة التبرع Knet مع مندوبي الحملة أو بالاتصال على الخطوط الساخنة: 94124383 - 94124384.

أو من خلال رابط الحملة على الانترنت

almanaber.org/com paign?id=8

كلمة أخيرة

٭ لا يسعنا إلا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لأهل الخير في دولة الكويت على ما بذلوه من دعم مستمر منذ بداية نشأة المنابر القرآنية كأول جمعية خيرية كويتية لخدمة القرآن الكريم لتحقيق الريادة والتميز في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

ولا يفوتنا أن نشيد بدور جميع وسائل الإعلام في التعريف بجمعية المنابر ورسالتها في خدمة القرآن الكريم، وندعو أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء الى البذل والعطاء ومساندة الصم في توفير احتياجاتهم من زكواتهم وصدقاتهم وأثلاثهم وهباتهم. ونسأل الله أن يمن على دولة الكويت بنعمة الأمن والأمان في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد، وأن يبارك الله في جهود القائمين على خدمة القرآن الكريم وأهله.