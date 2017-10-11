العوضي: وسائل التواصل الاجتماعي أسقطت الفوارق جميعها

الخضر: العلاج الجماعي فرصة للتنفيس عن الانفعالات وتقديم أكثر من وجهة نظر

ليلى الشافعي

أكد د.محمد العوضي أن برنامج «لست وحدك» برنامج مهم لجميع شرائح المجتمع خاصة ان وسائل التواصل الاجتماعي الآن كلها قد اسقطت الفوارق وأصبحت علاقتنا الاسرية في خطر، خاصة ان الاستغراق مع وسائل التواصل اضعف العلاقات الاجتماعية وزاد من الاغتراب بين افراد الاسرة وضعفت العلاقات وزادت الفجوة بينهم.

وأشار إلى أن «لست وحدك» ينتقل من الاستشارات الشخصية الى الجماعية وينقل المشاركون الخبرات والتجارب التي لا يعرفها المرشد النفسي حيث ان الارشاد الجماعي في «لست وحدك» قد فرق بين الطب النفسي والارشاد النفسي الجماعي بحضور اصحاب الشأن من أجل الرقي ببوتقة الاسرة وبمشاركة خبراء وأساتذة متخصصين يعملون على وصول الاسرة إلى صحة نفسية أفضل من خلال خفض مستوى المشاكل النفسية (القلق، التوتر والاكتئاب).

بدوره، قال المحاضر في قسم علم النفس بجامعة الكويت د.عثمان الخضر ان العلاج الاسري الجماعي أحد طرق العلاج الفعال والذي يوفر الجهد والوقت فهو يقوم بعلاج عدة أشخاص يعانون من نفس المشكلة في وقت واحد، كما يساعد على منح الفرصة لتكوين علاقات مع افراد جدد والاحتكاك بهم، كما ان هذا العلاج فرصة للتنفيس عن انفعالات الشخص الذي يشعر بها نتيجة تعرضه للمشكلة فتتوافر اكثر من وجهة نظر للعلاج وحل المشكلة وتعلم عادات جديدة للتعامل مع المشكلات.

مشيرا الى ان المركز تابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي التي من أهم أهدافها واضح في اسمها ان تقدم الاصلاح والعلاج للجانبين النفسي والاجتماعي للمحتاجين من أفراد المجتمع، مؤكدا انه مشروع غير ربحي يقوم عليه متطوعون كويتيون.

وشكرت د.سعاد البشر فريق العمل، وقالت انه ثمرة عمل وجهد جماعي، وان «لست وحدك» يعتبر انطلاقة جديدة على مستوى الكويت يعمل على بحث ودراسة حاجات المجتمع.

وان مركز سلام يقدم الخدمات الاستشارية النفسية والأسرية للأفراد تحت مظلة جمعية الإصلاح الاجتماعي ويختص بالاستشارات النفسية والأسرية وتقديم الخدمات التوجيهية من قبل باحثين مختصين لتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي للمجتمع، مشيرة الى أن قسم توجيه الطفل يعمل على تكوين البناء النفسي السليم للطفل ومساعدة الأسر وتدريبهم على أساليب وطرق التعامل مع الطفل.

وقالت الأخصائية النفسية في المركز نورة خالد القطان لـ «الأنباء»: يقوم المركز بالإرشاد الجمعي عن طريق مجاميع لدعم ومساعدة أشخاص يشتركون في مواجهة مشكلة نفسية، ويعتبر «لست وحدك» هو البرنامج الأول في الكويت الذي يضم أكبر عدد من برامج الإرشاد الجمعي ويحتوي على أكثر من 6 مجاميع للدعم بمواضيع مختلفة.