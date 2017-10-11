فرج ناصر

اجتمع الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان بالجهاز التنفيذي والاستشاري والمقاول لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران عقد ٢٣٩، وذلك للوقوف على آخر المستجدات داخل المشروع وحث العاملين فيه على مضاعفة الجهد وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في مواعيده التعاقدية والاستفادة منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق خاصة التي تخدم المدن السكنية الجديدة.

وأعلن الحصان في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن إنجاز ٢٥% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية، مؤكدا سير العمل بخطى ثابتة نحو الإنجاز والتسليم بفضل جهود كل العاملين بالمشروع، لاسيما الجهاز التنفيذي التابع للوزارة.

وشدد الحصان على أهمية المشروع كأحد المشاريع الذي ينفذه قطاع الطرق كونه يهدف الى إعادة تأهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة.