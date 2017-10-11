الحكومة تعمل على إنجاز تقرير الجهات الرقابية حول مبالغ العُهد لتقديمه إلى البرلمان

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تعمل على إنجاز التقرير المطلوب من الجهات الرقابية حول العهد البالغة 3.8 مليارات دينار لتقديمه الى مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد.

وأوضحت المصادر ان التقرير حول العهد سيكون جاهزا بعد انتهاء المهلة الزمنية البالغة 3 أشهر الممنوحة للجهات الرقابية لإعداد تقرير حول العهد ومدى التزام الجهات الحكومية بضوابط الصرف.

من جانبها، أعلنت مصادر أخرى ان وزارة المالية التزمت بمعالجة الملاحظات ووضعت إجراءات لضمان حد أعلى للإنفاق الى جانب اشتراط الوزارة تسوية مبالغ العهد التي تقابلها مبالغ في حساب الأمانات بإحضار المستندات والفواتير الدالة على الصرف.

وتابعت: ان الصرف على حساب العهد تم بشكل صحيح على ضوء الاعتمادات المالية المقررة لكل جهة من وزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء قد أحال تقرير تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية إلى الجهات الرقابية في يوليو الماضي وكلفها بدراسة أوجه القصور والخلل ـ إن وجدت ـ على ان يتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء بشأن نتائج هذه الدراسة خلال 3 أشهر.