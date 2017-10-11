قام نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بزيارة ودية لجمعية إحياء التراث الإسلامي استقبله فيها رئيس مجلس الإدارة بجمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ سليمان البريه وأمين السر وليد الربيعة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة كان منهم الشيخ نبيل الياسين والشيخ سالم الناشي والمدير المالي الشيخ أحمد الحوطي والشيخ جاسم المسباح رئيس اللجنة الرئيسية لمراكز تحفيظ القرآن بجمعية إحياء التراث الإسلامي.

تخلل الزيارة بحث سبل دعم العمل الخيري الكويتي على المستويين الداخلي والخارجي، والدور الرائد الذي تقوم به جمعية إحياء التراث الإسلامي في هذا المجال.

كما اطلع الكندري على مشروع مكتبة طالب العلم وخصوصا المكتبة الثامنة والتي تصدرها جمعية إحياء التراث الإسلامي، وهذه المكتبة متخصصة في معالجة قضايا التطرف والإرهاب.