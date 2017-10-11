اقامت دار الآثار الاسلامية في الكويت محاضرة ثقافية بعنوان «الخطو فوق الافق» ضمن موسمها الثقافي الـ 23 تناولت حياة الرحالة والمستشرقة البريطانية فريا ستارك وقدمتها الفنانة الأميركية اليسون برايس في مركز اليرموك الثقافي.

وقالت الفنانة برايس في محاضرتها ان فريا ستارك (1893 ـ 1993) امرأة بريطانية احتل قلبها هوى الحضارة الشرقية والعربية خصوصا وكانت الكويت درة متوجة في قلبها في الفترة التي قضتها هنا بين عامي 1932 حتى 1937 وكتبت العديد عن ذكرياتها وانطباعاتها عن البلاد وعادات سكانها وعن حاكمها آنذاك الشيخ أحمد الجابر.

واضافت ان هذه الشخصية الفريدة والتي قد لا يعرفها معظم الناس هنا عرفت الكويت وتفاصيلها وتراثها جيدا وذابت في حب البلاد وسكانها كما احبوها عندما تواجدت بينهم.

وذكرت انها ستقوم بأداء عرض مونودرامي بعنوان «فريا.. رسائل من الكويت» في شهر نوفمبر المقبل حول حياة هذه الشخصية، مشيرة الى ان العرض كتبته الكاتبة هدى الشوا وأخرجه الفنان عبدالعزيز الحداد وتم عرضه سابقا في مهرجان المونودراما المحلي 2016.

واوضحت ان فريا دأبت خلال سنوات شبابها الاولى على زيارة رجل دين امضى سنوات طويلة في أحد أديرة لبنان لتتعلم منه اللغة العربية رغبة في تحقيق حلمها الاكبر وهو زيارة البلاد العربية.

ولفتت الى انها تتبعت طريق حضارات الشرق الأوسط لتحقق حلمها لاحقا بداية بزيارتها الى لبنان وصولا الى الكويت مرورا بالعراق حيث ذابت في سحر تفاصيل حضارة «ما بين النهرين» وكتبت عنها كتابا بعنوان «خواطر بغداد» وايران التي التقت فيها بالحياة الريفية البسيطة وتعلمت اللغة الفارسية وألفت عنها كتابا بعنوان «وادي الحشاشين».

وذكرت ان اسفار فريا ورحلاتها توالت لتكون احدى الرحالات والمستشرقات الاشهر ممن اهتموا بتفاصيل منطقة الشرق الاوسط بشكل عام وتفاصيل شبه الجزيرة العربية بشكل خاص لتكتب اكثر من 25 كتابا في ادب الرحلات ومذكرات الأسفار اثرتها بالخرائط والصور.

وحول المحاضرة، قال مدير ادارة البرامج الاعلامية والعلاقات العامة في دار الآثار الإسلامية سامي البلهان لـ «كونا» ان مركز اليرموك الثقافي يسعى دوما في اختياراته لموسمه الثقافي الى التجديد واختيار ما يمثل اضافة واثراء للجمهور والمجتمع ما بين محاضرات ودورات تثقيفية وامسيات موسيقية ومسرحية وبرامج للاطفال.