بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن قرار مرتقب لحل 4 جمعيات نفع عام، اثنين نتيجة مخالفات وجمعيتين بقوة القانون.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش رعايتها احتفال رابطة الاجتماعيين الكويتية باليوبيل الذهبي.

وقالت في كلمة ألقتها خلال الاحتفال يسعدني ان اشارككم في الاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي لرابطة الاجتماعيين الكويتيين بعد مرور 50 عاما على اشهارها وتأسيسها كأحد ابرز جمعيات النفع العام نشاطا وتأثيرا في المجتمع الكويتي وكممثل لمنظمات المجتمع المدني احد شركاء التنمية في البلاد جنبا الى جنب مع القطاعين العام والخاص، مؤكدة ان وزارة الشؤون لا تألو جهدا في دعم ومساندة وتشجيع جمعيات النفع العام لكي يتسنى لها القيام بانشطتها المتنوعة وتحقيق اهدافها التي انشئت من أجلها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وبما يحقق الاهداف التنموية والركائز الاساسية لخطة التنمية في الكويت ومن بينها تعزيز رأس المال البشري الابداعي في مختلف مناحي الحياة وفقا للدور الذي تقوم به مختلف قطاعات المجتمع الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية وغيرها من مختلف شرائح المجتمع.

واكدت الصبيح ان هذه مناسبة عزيزة على قلوبنا ان نحتفل بمرور 50 عاما على انشاء وتأسيس واشهار رابطة الاجتماعيين الكويتيين ونستذكر ونثمن جهود المؤسسين وجهود من تعاقبوا على حمل لواء المسؤولية في مجالس الادارات المتعاقبة كما نثمن ونشيد بجهود الادارة الحالية التي حرصت على مواصلة النجاحات وتحقيق الاهداف وتعزيز دور الرابطة لخدمة الوطن والمواطن، حيث ان من ابرز اهدافها رعاية مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي والعمل على الارتقاء بمستواهم المهني بشتى الوسائل والارتقاء بالمهن الاجتماعية لتتبوأ مكانها الملائم في خدمة الاهداف الاجتماعية للمجتمع والاسهام في تقديم وجوه الرعاية الاجتماعية للافراد والجماعات الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية والمساهمة في اجراء البحوث الميدانية بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي قد تعيق سبيل التطور الاجتماعي.

بدوره‏، اكد امين عام رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان أن الرابطة سطرت مسيرتها بأحرف من نور خطه الرعيل الأول الذي اساس الرابطة

وعمل على تكريس أهدافها الاجتماعية واستكملت المسيرة عبر مجالس الإدارات التي تسلمت المسؤولية وعملت على تحقيق الاهداف، مؤكدا السير على دربهم طيلة مسيرة عملها.

وشدد الرضوان على استمرار الرابطة بعملها الاجتماعي وابراز الوجه المشرق لها والعمل الدؤوب لنشر الاهداف الاجتماعية التي على أساسها أنشئت هذه الرابطة، ‏مستعرضا مسيرة العمل الذي أنجزته خلال مسيرته الطويلة فترة 50 عاما من العمل في تنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات ‏الثقافية المحلية والدولية والتي كان لها الأثر الكبير في رصد المشاكل الاجتماعية والمساهمة في معالجتها.