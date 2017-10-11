قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم، بإجراء القرعة على الدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على 286 قسيمة بمساحة 2400 م.

وأعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 9/4/2012 وما قبل.

والجدير بالذكر أن يوم الخميس والأحد المقبل الموافق12 10//- 2017 2017/10/15 سيكون موعد توزيع بطاقات القرعة للدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على 317 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ 26/6/ 2012 وما قبل.