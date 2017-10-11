أسامة أبو السعود-كونا

قام نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى سفارة جمهورية العراق لدى البلاد، حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومة وشعب دولة الكويت في وفاة رئيس جمهورية العراق السابق جلال الطالباني.

وقد فتحت السفارة العراقية أبوابها اليوم، أمام المعزين بوفاة الطالباني ،حيث توافد إلى مقرها الكائن في الدعية، عدد من كبار المسؤولين في الدولة ، و أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد ، وكان في استقبال المعزين السفير العراقي علاء الهاشمي.