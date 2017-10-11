محظوظ لوجودي في الكويت.. وعلاقاتنا معها قوية جداً وعميقة وشاملة



اكد سفير بريطانيا لدى دولة الكويت، مايكل دافنوبورت، دعم بلاده التام لجهود الوساطة الكويتية التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، لحل الأزمة الخليجية.

وقال السفير دافنوبورت خلال لقاء تعارف نظمته سفارة بلاده مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام الكويتية، بمناسبة تسلم مهامه الجديدة، أن لدى سمو أمير البلاد خبرة كبيرة في حل قضايا المنطقة وذلك لممارسته الطويلة لمعترك السياسة الخارجية والدبلوماسية وشغله منصب وزير الخارجية لسنوات طويلة منوها بان سموه يعد قيمة كبيرة للعمل الدبلوماسي والإنساني.

واكد السفير البريطاني أن بلاده تدعم "بقوة" الوساطة الكويتية وجهود سمو أمير البلاد لحل الأزمة، معتبرا منطقة الخليج ومنظومة مجلس التعاون الخليجي من اهم المناطق في العالم.

وأشار في هذا الاطار إلى زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى الكويت خلال الازمة في سبيل تدعيم موقف الوساطة الكويتية.

وحول العلاقات الكويتية البريطانية وصفها السفير دافنوبورت بأنها "قوية جدا وعميقة وشاملة"، لافتا إلى أن لدى الطرفين مصالح مشتركة عديدة وعلاقات ثنائية فعالة "وانا محظوظ لوجودي هنا".

وقال ان دولة الكويت مستثمر مهم جدا في بريطانيا مستذكرا المشاركة البريطانية الكبيرة في مواجهة الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.

وعن رؤية (كويت 2035) وامكانية مشاركة الشركات البريطانية فيها قال دافنبورت، ان الشركات البريطانية لديها حرية اختيار الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة لها.

وبين أن السفارة لديها فريق من وزارة التجارة الدولية ومركز التجارة الكويتي البريطاني ويقومون بخدمة المستثمرين والشركات البريطانية الراغبة في الدخول للسوق الكويتية معتبرا أن لدى الكويت فرصا واعدة "ونسعى الى لفت انتباه المستثمر البريطاني لمثل هذه الفرص".

وذكر أن وزير الخارجية البريطاني كان سعيدا جدا لدى زيارته لدولة الكويت في يونيو الماضي ووجه الى زيادة التعاون وتطوير العلاقات البناءة التي تجمع البلدين الصديقين.

وأبدى دافنبورت اعجابة بخطط التطوير الاقتصادي الحديثة التي تنتهجها دولة الكويت حاليا واستعدادها لجعل بريطانيا شريكا محتملا وجزءا من هذا التطور الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى أن لديه خبرة في شؤون الاستثمار لاسيما أنه كان يشغل منصب مدير الترويج التجاري في سفارة بريطانيا لدى بولندا إضافة الى شغله مناصب أخرى عديدة مكنته من الاطلاع على مجريات الأمور الاقتصادية والتبادل التجاري.