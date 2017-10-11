أعلن وزير الأشغال العامة، المهندس عبدالرحمن المطوع، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تحديد المسار الخاص بالسكة الحديد والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإزالة المعوقات التي تمر ضمن المسار المحدد.

وقال المطوع في تصريح صحافي، إن الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية تعمل على تحضير الشروط المرجعية الخاصة بالمشروع لطرحه على المستثمرين العالميين.

وأضاف أن مشروع السكة الحديد سيطرح خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستكون الجهة المشرفة على المشروع.

يذكر أن مشروع السكك الحديدية يتكون من شبكة متكاملة تربط بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية إضافة إلى ربط دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ إجمالي طول الشبكة 511 كيلومترا مزدوجة وتخدم كلا من الركاب وعمليات الشحن علما بأن الحد الأدنى لسرعة القطارات 120 كيلومترا في الساعة وتصل الى 200 كيلومترا في الساعة كسرعة قصوى.