بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى ناصر الكريوين رئيس جمعية المحامين، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب في دورته المقبلة، مؤكدا سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة العالية التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى ناصر الكريوين رئيس جمعية المحامين ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب في دورته المقبلة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك ، ببرقية تهنئة مماثلة.