رصدت الولايات المتحدة الأمريكية 12 مليون دولار كمكافأة مقابل معلومات تؤدي لاعتقال اثنين من قادة حزب الله.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها ستقدم ما يصل إلى سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال طلال حمية قائد وحدة العمليات الخارجية لحزب الله، وما يصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن فؤاد شكر، وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في الحزب.

ويذكر أن الوزارة تُدرج فؤاد شكر على قوائمها "للإرهابيين الأجانب" منذ عام 2013، وتُدرج طلال حمية على هذه القوائم منذ عام 2015.

بي بي سي

رصدت الولايات المتحدة الأميركية، 12 مليون دولار، كمكافأة مقابل معلومات تؤدي لاعتقال اثنين من قادة حزب الله.

وأعلنت وزارة الخارجية، أنها ستقدم ما يصل إلى سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال طلال حمية قائد وحدة العمليات الخارجية لحزب الله، وما يصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن فؤاد شكر، وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في الحزب.

ويذكر أن الوزارة تُدرج فؤاد شكر على قوائمها "للإرهابيين الأجانب" منذ عام 2013، وتُدرج طلال حمية على هذه القوائم منذ عام 2015.