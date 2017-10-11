أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء، أن قاذفتين أميركيتين من طراز (بي-1بي لانسر) حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة وسط تصاعد التوتر لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، ان القاذفتين دخلتا المجال الجوي لكوريا الجنوبية مساء امس الثلاثاء بعد مغادرتهما قاعدتهما في جزيرة (غوام) برفقة مقاتلتين من طراز (اف-15 كيه) من كوريا الجنوبية.

واوضح البيان أن القاذفتين نفذتا بعد دخولهما المجال الجوي لكوريا الجنوبية تدريبا بصواريخ (جو-أرض) في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي للبلاد ثم عبرتا الى المياه الواقعة بينها وبين الصين لتكرار التدريبات.

ولفت إلى أن هذه التدريبات جزء من التدريبات الاعتيادية التي تهدف الى تعزيز الدفاعات العسكرية واستعراض التحالف بين واشنطن وسيؤول.

يذكر ان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة دخلتا في حالة تأهب تحسبا لمزيد من الاستفزازات التي قد تقوم بها بيونغ يانغ وذلك مع اقتراب الذكرى ال72 لتأسيس الحزب الحاكم لديها والتي حلت امس الثلاثاء.

وكانت بيونغ يانغ أطلقت خلال الاسابيع الماضية صاروخين فوق اليابان واجرت سادس تجاربها النووية في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي كما تسعى الى تطوير صاروخ نووي قادر على الوصول الى الولايات المتحدة.