أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، اليوم الأربعاء، عن تأهل ثلاثة مبادرين في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا إلى المرحلة النهائية من جائزة جائزة (تمكين) لدعم مشاريع الشباب.

وقالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة (كيبكو) إيمان العوضي، في تصريح صحافي، إن المبادرين هم موقع (بيمز) التعليمي المتخصص في تقديم الدورات الأكاديمية لطلبة الجامعات، وموقع (أوردر دوت كوم) الذي يعمل على الربط بين المطاعم وموردي المواد الغذائية في الكويت، وموقع (يهالوه) لتأجير الألعاب وخدمات الحفلات.

وأعربت عن شكرها إلى جميع المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام، موضحة أن المعايير التي تتمتع بها الشركات المتنافسة هذا العام زادت من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار المتأهلين للجولة النهائية.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي الإبراهيم، "نحن سعداء بعدد المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام وبالمستويات العالية والواعدة التي تتمتع بها هذه الشركات".

واضاف الابراهيم أن حجم الأفكار المميزة التي أطلعنا عليها شكلت مؤشرا على التوجه الإيجابي الذي يسير عليه شباب الكويت معربا عن الأمل في استمرار مؤتمر تمكين الشباب وشركة مشاريع الكويت بدعم هؤلاء المبادرين الشباب في الوقت الذي يعملون فيه على تطوير مشاريعهم.

وقال إن جولة التحكيم النهائية ستتم في 23 أكتوبر الجاري خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر تمكين الشباب حيث سيكون على المتأهلين إلى النهائيات تقديم عرض إيضاحي تفصيلي عن مشاريعهم.

يذكر أن الفائز هذا العام سيحصل على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي وهي عبارة عن مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية ودراسات السوق والتأمين وخدمات إعلانية.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار كما سيحصل الفائزين بالمركزين الثاني والثالث على 10 آلاف وخمسة آلاف دولار أمريكي على التوالي وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى يوم 24 أكتوبر الجاري.