دعا رئيس مؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017)، النائب محمد الدلال، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تبني مجلس الأمة تشريعا خاصا يكفل وجود قواعد للسلوك والقيم البرلمانية من خلال اعتبار الحوكمة ومكافحة الفساد من اختصاص إحدى اللجان الدائمة في المجلس.

جاء ذلك خلال مشاركة الدلال في الجلسة الثالثة للمؤتمر في يومه الثاني والاخير والمعنونة ب(الحوكمة في أدوار السلطتين التشريعية والقضائية).

وأكد الدلال أهمية القيام بمراجعة الدستور وفقا للآليات والضوابط الدستورية في إطار توافق سياسي واجتماعي يضمن تطوير الحياة السياسية بما يكفل أداء أمثل للسلطات الدستورية من حيث جودة الإدارة واستقرار الحياة السياسية.

وشدد على أهمية اعتماد مجلس الأمة تشريعا خاصا يكفل الشفافية والإعلان عن أدوار وأنشطة المجلس وأعضائه إضافة إلى إعادة النظر في التشريعات القائمة والخاصة بمكافحة الفساد بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن.