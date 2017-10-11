قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، هاشم هاشم، إن تصدير المشتقات النفطية من مشروع مصفاة الزور سيبدأ في ديسمبر 2019.

وأضاف هاشم في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من الأنابيب الغاطسة المخصصة لتصدير تلك المشتقات النفطية في مشروع مصفاة الزور منتصف الشهر الجاري حيث تم إنجاز 80 في المئة من أعمال هذه الأنابيب.

وأفاد أنه قام وعدد من قيادات الشركة بجولة ميدانية بحرية في موقع عمل تلك الأنابيب للاطلاع على خطوات تطور المشروع، لافتا إلى أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور حاتم العوضي، أن هذه الزيارة التفقدية تهدف للتأكد من اجراءات الأمن والنظر في تطور المشروع الذي تم انجازه بنسبة 80 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه في منتصف الشهر الجاري.

وأشار العوضي إلى مقابلة القائمين على هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه في يوليو الماضي وتمت زيارة المصنع الذي يتم فيه عملية لحام الأنابيب وتجهيزها وإنزالها تحت المياه وهي عملية معقدة تشمل ست مراحل تم تنفيذها بإتقان.

من جانبه قال مدير مجموعة المشاريع الكبرى في مصفاة الزور خالد العوضي، إن انجاز هذه الأنابيب يعد أحد العلامات البارزة في مشروع مصفاة الزور، لافتا إلى أن هذه الأنابيب التي يتم تركيبها في قاع المياه والتي ستصل بين المصفاة والجزيرة الصناعية لمسافة تمتد 17 كيلو متر.

وأشار إلى أن هذه العملية تشمل إنزال 7500 قطعة من الأنابيب التي يبلغ طول كل قطعة منها 12 مترا وتم إنجازها بدون أي حوادث.