12 جهة حكومية كويتية تشارك في المعرض

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان الكويت لها بصمات وانجازات واضحة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل منظومة الأعمال والإجراءات الحكومية.



جاء ذلك في تصريح عقب زيارته للجناح الكويتي المشارك بمعرض دبي للتكنولوجيا «جايتكس 2017» بحضور القنصل العام لقنصليتنا في امارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي.



وأضاف العبدالله ان حجم المشاركة الكويتية في هذا المعرض المهم جاء اكبر من العام الماضي حيث تشارك في نسخته الحالية 12 جهة حكومية كويتية بزيادة 6 جهات عن عام 2016 ما يمثل دليلا حقيقيا لمدى التطور الحاصل لدى مؤسسات الدولة في مجال تقنية المعلومات.



وأوضح أن الجهات الحكومية المشاركة نجحت في اظهار التقدم الملحوظ الذي أحرزته الكويت في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عدة مشاريع حكومية جذبت أنظار الزائرين للمعرض.



واكد أن وجود المؤسسات الكويتية في هذه الفعالية العالمية مهم جدا لتعريف المشاركين فيه بالبنية التكنولوجية التي تطورها الكويت باستمرار وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في شتى المجالات التقنية لاسيما تطبيقات الحكومة الذكية.



وشدد العبدالله على ان كل الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل وتعزيز التعاملات الإلكترونية ستصب في النهاية بمصلحة رؤية الكويت 2035 والتي تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مهما على مستوى العالم.



واعرب عن سعادته بالمستوى الراقي الذي وصل إليه معرض «جيتكس 2017»، مشيدا بالقائمين على تنظيمه والتطور المستمر في نوعية العارضين والمشاريع التكنولوجية المطروحة امام زوار المعرض «ما يؤكد حرص الإمارات العربية المتحدة على إنجاحه على المستويين العالمي والإقليمي».



من جانبه، قال القنصل الرشيدي ان «جيتكس 2017» يشهد مشاركة اجنبية وعربية متميزة هذا العام مع زيادة اعداد الزائرين ما يدل على اهمية هذا الحدث للقطاع التكنولوجي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لاسيما دول الخليج العربي.



وأضاف ان الكويت تحرص سنويا على المشاركة في هذه التظاهرة الدولية حيث تجلب الأنظار الى آخر جهودها في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.



واكد الرشيدي ان كل الجهات الكويتية المشاركة استطاعت ترك انطباع إيجابي لدى الزائرين حول المشاريع الإلكترونية التي تشهدها واستخداماتها لتسهيل المعاملات والإجراءات الحكومية.



واطلع الوزير العبدالله خلال جولة في المعرض على آخر الخدمات والتطبيقات التي تقدمها الجهات الكويتية للارتقاء بمستوى الحكومة الإلكترونية وكذلك اخر تجارب المؤسسات الحكومية الإماراتية المشاركة في المعرض. كما زار أجنحة كل من شرطة دبي ومكتب (دبي الذكية) وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) للاطلاع على آخر الممارسات التكنولوجية التي تبنتها إضافة الى زيارته لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض.