المساجد ستخضع لرقابة وإشراف "الأوقاف" ومتوافقة مع اشتراطات البلدية

أسامة أبو السعود

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، ورئيس مجلس شؤون الأوقاف، محمد الجبري، بعد اجتماع مجلس شؤون الأوقاف المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للأوقاف، أن المجلس اتخذ قراراً بتخصيص مبلغ وقدره مليون دينار كويتي لصالح إقامة مساجد مؤقتة في عدد من مناطق الكويت كبديل عن مصليات الصفيح (الكيربي) التي أقيمت سابقاً في تلك المناطق بدون تراخيص وبجهود أهالي تلك المناطق والتي تقرر إزالتها في إطار حملة إزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة المقامة على أملاك الدولة.

وأوضح أن المساجد المؤقتة ستكون ذات طابع حضاري ونموذجي يتم بناؤها من الخرسانة الجاهزة التي تتسم بسرعة الإنجاز والتجهيز وقلة التكلفة المالية وإمكانية فكها وتركيبها في أماكن أخرى ، مشيراً إلى أنها ستكون متوافقة مع اشتراطات بلدية الكويت واحتياجات المناطق ، وسيتم تحديد المناطق التي سيتم تشييد فيها بالتنسيق ما بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وبلدية الكويت ، موضحاً بأن تلك المساجد ستكون خاضعة لرقابة وإشراف الوزارة من حيث أعمال الصيانة وتوفير العاملين فيها وذلك لمنع غير المنتمين إليها من الخطابة فيها وإقامة الدروس الدينية دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة بالإضافة إلى وقف سوء الاستخدام السيئ لتلك المرافق الدينية بعيداً عن رقابة وزارة الأوقاف.