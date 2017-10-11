أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، أن البند الطارئ المقدم من دولة الكويت بشأن مسلمي (الروهينغيا) نشر رسميا على الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي، معربا عن الأمل بجمع أكبر قدر ممكن من الأصوات للموافقة عليه.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، أن الشعبة البرلمانية ستشارك في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في الفترة ما بين 13 و 18 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى عقد اجتماعات تنسيقية على المستوى العربي والإسلامي لتحديد خيار هذه الدول بالنسبة للرئاسة المقبلة للاتحاد.

وأضاف أن أعضاء الشعبة البرلمانية سيشاركون في اللجان التي تم انتخابهم فيها بالدورة الماضية.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن الأحد الماضي تقدم الكويت رسميا ببند طارئ يخص قضية (الروهينغيا) للتصويت عليه كبند طارئ في المؤتمر.