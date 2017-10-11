آلاء خليفة

انطلقت صباح اليوم، انتخابات رابطة طلبة الطب في كلية الطب بجامعة الكويت حيث تنافس على مقاعد الرابطة "القائمة الطبية" والتي قادت الرابطة في السنوات الست الأخيرة و"القائمة الأكاديمية".

وقد سادت أجواء الانتخابات بشكل جيد كما هو الوضع المعتاد في كلية الطب بجامعة الكويت في حرم الجامعي بالجابرية وسط منافسة بين القائمتين الطبية والأكاديمية.

من جانبه قال رئيس لجنة الاقتراع طلاب طارق دشتي، إنه تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا على أن يتم اغلاق الصناديق في تمام الساعة الثالثة عصرا، موضحا أنه قد بلغ عدد المقترعين حتى الساعة 12 ظهراً في لجنة الطلاب 135 طالبا من أصل 182 طالبا يحق لهم الاقتراع.

وأوضح دشتي أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وهدوء وسط ترقب واحترام والتزام من قبل الطلبة وأعضاء ومندوبي القوائم دون أي مشاكل تُذكر وهذا الأمر أثلج صدر الجميع، مشيداً بجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في انتخابات كلية الطب.

من جانبها أشارت رئيسة لجنة الطالبات شهد الحوال، إلى أن هناك تصاعد في نسبة التصويت بشكل تدريجي مع تقدم الوقت منذ التاسعة صباحاً وحتى موعد إغلاق الصناديق في حركة تعتبر طبيعية خلال الأجواء الانتخابية الطلابية في جامعة الكويت بشكل عام وكلية الطب على وجه التحديد، موضحة أنه بلغ عدد الطالبات اللواتي أدلين بأصواتهن نحو 300 طالبة من أصل 490 طالبة يحق لها التصويت في انتخابات كلية الطب، موجهة الشكر والثناء لكل أفراد فريق العمل على مساعيهم لإنجاح هذا اليوم وإبراز الانتخابات على أكمل وجه.