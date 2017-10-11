

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم ان العمل على عقد مؤتمر إعادة إعمار العراق وتحديدا المناطق المحررة من قبضة "داعش" يسير وفق خطى ثابتة وواثقة ومدروسة.

وقال الجار الله في تصريح للصحفيين بعد مشاركته في ندوة بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ان لدى دولة الكويت تواصلا مستمرا مع الحكومة العراقية والبنك الدولي في هذا الجانب مؤكدا سعي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحقيق صورة واضحة وأهداف محددة فيما يتعلق بهذا المؤتمر.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أجرى في يوليو الماضي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر سموه فيه عن تهانيه لحكومة وشعب العراق بالانتصار على "داعش" في الموصل مؤكدا استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق.

على صعيد اخر اوضح الجار الله ردا على سؤال عن تعطل الديوان الوطني لحقوق الانسان ان العمل على هذا الجانب يسير بخطى "اسرع مما تتصورون وقريبا جدا سيرى النور".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على القانون رقم 67 لسنة 2015 بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان حيث يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.