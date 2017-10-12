محمد الخالدي

التقى القائم بأعمال سفارة الكويت لدى مملكة بوتان بالإنابة المستشار فاضل سعود الحسن مع رئيسة غرفة تجارة وصناعة مملكة بوتان بوب زام. ونقل الحسن تحيات رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، وعبر عن تقدير واعتزاز الكويت بعلاقاتها المتميزة مع مملكة بوتان والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تمت الإشادة بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا فاعلا في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال العمل الإنساني والنشاط المالي والاقتصادي.

وقد عبرت زام عن تطلعها لزيارة الكويت على رأس وفد اقتصادي رفيع للالتقاء بنظرائها في الغرفة من أجل تقديم شرح حول الفرص الاستثمارية المتاحة في بلادها في المستقبل القريب.