



أشادت ندوة حول اليمن عقدت في بروكسل اليوم بالدور الذى لعبته الكويت لحل الازمة اليمنية والاستعداد الذي تبديه دائما لمواصلة دورها في انهاء الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن السفيرة أنتونيا كالفو- بيورتا ان "الكويت بذلت جهودا عظيمة وكبيرة ويجب ان نكون ممتنين جدا للكويت على كل الجهود التي بذلتها لأكثر من مائة يوم" في إشارة إلى الفترة التي استغرقتها المشاورات السياسية التي استضافتها دولة الكويت بين الأطراف اليمنية العام الماضي.

وأضافت "أعتقد أن التقدم الذي تم إحرازه سيكون أساسا للمستقبل" مشيرة إلى أن جميع الأطراف في الصراع اليمني "تشعر بالراحة إزاء الجهود الكويتية والجميع في اليمن يشيد بالكويت".

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي "نأمل ان تلعب الكويت دورها في المستقبل كما فعلت في الماضي" مشددة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي فيما دعت جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات لإيجاد حل.

كما أكدت أن مجموعات الميليشيات التي لا تنتمى الى الجيش في اليمن يجب نزع سلاحها وتسريحها.

وأضاف "لا يمكن إنكار ان الصراع في اليمن بدأ بانقلاب" مشيرة الى "وجود مستوى من التدخل الايراني في اليمن".

ومن جانبه أكد سفير السعودية لدى اليمن محمد ال جابر ان دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة لحل الازمة في اليمن مشيرا الى ان الكويتيين اعلنوا عدة مرات انهم مستعدون لمواصلة جهودهم.

واضاف "اذا عاد الحوثيون الى طاولة المفاوضات فان هناك امكانية للمناقشة" مشددا على أن الحل في اليمن يجب أن يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقال سفير السعودية لدى اليمن ان "ايران تدخلت في اليمن لتدمير كل آمال اليمنيين".

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث الذي نظم الندوة عبد العزيز صقر في كلمته إن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول مشكلة اليمن في أوروبا ومختلف انحاء المجتمع الدولي معربا عن الشكر لجميع المشاركين على المناقشة البناءة حول الوضع الحالي في اليمن.

وبدوره قال سفير اليمن لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا طه مصطفى ان "اقلية صغيرة ارتكبت انقلابا ضد الحكومة الشرعية" مؤكدا ان الحكومة تسعى الى احلال السلام في البلاد اكثر من اي وقت مضى بمشاركة الجميع في اليمن.

ونظم مركز الخليج للأبحاث ومقره جنيف الندوة التي عقدت لمدة يوم بمشاركة دبلوماسيين وخبراء عسكريين من الاتحاد الأوروبي واليمن والمملكة العربية السعودية فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني.