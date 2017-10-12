الدلال: الاستماع لملاحظات المواطنين يحسن تنفيذ المشاريع

حماد: تسريع تنفيذ المشروعات يخفف العبء عن المواطنين فرج ناصر

أكد وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحضير الشروط المرجعية الخاصة بمشروع السكة الحديد لطرحه على المستثمرين العالميين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تحديد المسار الخاص به والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإزالة المعوقات التي تمر في المسار المحدد.

وأضاف المطوع، خلال لقائه أهالي منطقة جنوب السرة مساء أول من أمس لاستعراض مشاريع الطرق الجديدة المزمع تنفيذها في المنطقة بحضور النواب سعدون حماد ود.وليد الطبطبائي ومحمد الدلال واحمد الفضل وعدد كبير من المواطنين، أن المشروع سيطرح في الربع الأول من العام القادم وستكون الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المشرفة عليه.

وعن اللقاء، قال إن الهدف منه إطلاع أهالي المنطقة على المشاريع الثلاث التي تعتزم الأشغال تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزعاج لهم نتيجة حجم الأعمال في المنطقة إلى جانب الرغبة في الاستماع الى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التصاميم التي وضعتها الوزارة لتلك المشاريع.

وأشار المطوع إلى أن مشاريع الطرق المزمع تنفيذها في جنوب السرة تتضمن العديد من الجسور إلى جانب تطوير المداخل والمخارج خصوصا في المنطقة المحيطة بمستشفى جابر ومنطقة الاستخدامات الحكومية، مبينا ان التصميم راعى أن تضمن تلك الطرق انسيابية الحركة المرورية دون إزعاج او تضييق على أهالي المنطقة خصوصا للمتجهين إلى المؤسسات الحكومية في المنطقة. ولفت إلى أن الوزارة ستضع المقترحات التي طرحت من قبل النواب والاهالي محل الاهتمام والدراسة، مؤكدا انها ستأخذ بأي اقتراح يخدم المواطنين شريطة ألا يكون له تأثير على المشروع.

3 مشاريع

من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق م.أحمد الحصان تفاصيل المشاريع الثلاثة المزمع تنفيذها لتطوير الطرق في منطقة الوزارات والجهات الحكومية في منطقة جنوب السرة، من اجل تأمين حركة مرورية حرة للوصول الى مستشفى الشيخ جابر الاحمد ومنطقة الوزارات من الطرق السريعة المجاورة وتطوير شبكة الطرق الداخلية بمنطقة جنوب السرة، مشيرا الى ان السمات البارزة للمشروع تتضمن تعديلات على التقاطعات القائمة لتصبح تقاطعات ذات حركة حرة، اضافة الى تصميم عدد من الجسور والانفاق، كما تمت دراسة تحويل الخدمات الرئيسية.

وبين ان المشاريع الثلاثة تمت بها مراعاة متطلبات الأهالي، كما تم الحرص على تقسيمها ليتم تنفيذها بشكل أسرع من طرحها بمشروع واحد، لافتا إلى انها تتضمن تطوير 3 تقاطعات رئيسية تربط منطقة جنوب السرة وجسر يربط طريق الدائري السادس بمستشفى الشيخ جابر و8 جسور علوية و6 جسور على مستوى سطح الأرض و4 أنفاق و11 كم تطوير طرق وجسرين مشاة وزراعات تجميلية وتحويل وحماية الخدمات بما في ذلك صرف مياه الأمطار.

خطوة إيجابية

من جهته، قال النائب محمد الدلال «ان خطوة الأشغال في الالتقاء مع الأهالي قبل بدء المشروع خطوة إيجابية وتساهم في الاستماع المباشر لمتطلبات الأهالي واقتراحاتهم»، مؤكدا ان المواطنين يشعرون بعبء يومي من الاختناقات المرورية بحكم موقع الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية القريبة.

وتمنـــى ان تساهـــم المشاريع المزمع تنفيذها في تطوير الطرق ورفع مستوى الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات اليومية، آملا من الجهات الحكومية الأخرى ان تقتدي في وزارة الاشغال لأخذ ملاحظات المواطنين في المشاريع المعتزم تنفيذها.

من جانبه، اعتبر النائب سعدون حماد المشاريع التي تم استعراضها مشاريع جيدة إلا أن مشكلتها تكمن في المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها، مطالبا الأشغال بتسريع عملية تنفيذ الاعمال الخاصة بالمشاريع خصوصا ان المنطقة تضم كثافة مرورية كبيرة.