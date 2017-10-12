فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال أن م.عبدالرحمن المطوع أمر بتسييل 13 كفالة بإجمالي مبلغ 33 مليون دينار تحصيل لمستحقات الوزارة لدى العديد من المقاولين وشركات المقاولات المتأخرة بتنفيذ مشاريع الوزارة.

وأضاف أن هناك شركات ومقاولين منتهية عقود عملهم مع الوزارة منذ فترة طويلة وبالتالي لابد من استرداد حقوق وأموال الوزارة كحق قانوني لها وبالتنسيق مع جهات رقابية وكذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوي والتشريع.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة مستمرة بتحصيل مستحقاتها لدى الجهات والمقاولين وشركات المقاولات ذات الصلة بمشاريع الوزارة.