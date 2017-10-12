حنان عبدالمعبود

ضمن أنشطة الحملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية (تقبل) للسنة الرابعة على التوالي، وفي اطار احياء اليوم العالمي للتوعية بالصحة النفسية، نظمت الحملة سهرة تثقيفية توعوية تحت شعار «كما أنا».

وأكدت سميرة المطيري، أحد أعضاء الحملة، أن هذه الاحتفالية جاءت احتفاء بالفن والموسيقى والذات «وهي فعالية مميزة بمشاركة فنانين وأدباء مثل حنان السعيد وجورج طرباي وليلى علي وعلا الخفش حيث تعرف عليهم الحضور «كما هم»، بالاضافة الى مشاركة د.كرت ديكسون من خلال عزف موسيقي حي.

وأضافت: تهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع الكويتي بالقضايا الخاصة بالصحة النفسية من أجل تقليل الوصمة (الصورة السلبية) المتصلة بالأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية، وإزالة العديد من الأفكار الشائعة والخاطئة عن المرض النفسي والعلاج النفسي، إضافة إلى نشر وتعزيز النظرة الإيجابية للصحة النفسية، والتي هي المدخل لتقبل للأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية داخل المجتمع، مشيرة الى أن هذا العام يعد الموسم الرابع لحملة تقبل، ويتضمن هذا الموسم مجموعة من المحاضرات التوعوية والتي حققت نجاحا متواصلا للسنة الرابعة على التوالي، والتي يلقيها أطباء ومتخصصون بالصحة النفسية، وتستهدف جميع مدارس المرحلة الثانوية في الكويت لكلا الجنسين، مستهلة بمدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية، لتغطي بعدها جميع مناطق الكويت التعليمية إضافة للتعليم الخاص بما يقارب 150 مدرسة.