تدشين حملة زراعة مليون شتلة

دارين العلي

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إحكام إغلاق الفتحات التي قد تؤدي لتسرب طن ونصف الطن من الديزل والتي تحملها الباخرة الغارقة في جون الكويت بعد اصطدامها بجسر جابر نتيجة عدم التزامها بالمسار المحدد.

وقال الاحمد في تصريح صحافي على هامش حملة زراعة مليون شتلة أمس بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفريق حلم أخضر التطوعي أن المركب تجاري، وكان متوجها إلى ميناء الدوحة لوجود ملاحة تجارية تمر في هذه المواقع، مؤكدا احتواء الهيئة للتسرب بالتعاون مع شركة نفط الكويت وانتشال السفينة قريبا، وهناك خطة وطنية لمكافحة الكوارث للتدخل السريع في مثل هذه الحوادث بالتعاون مع مختلف الجهات. وقال الاحمد عن حملة زراعة مليون شتلة انه ستتم زراعة وتوزيع هذه الشتلات في المخيمات والمحميات الطبيعية لزيادة الرقعة الخضراء في البلاد، مؤكدا ان القيام بمثل هذه المشاريع يساهم في تحقيق الغاية المنشودة خصوصا أن الكويت مطالبة دوليا بزيادة هذه الرقعة التي تساعد على الحد من ظاهرة التصحر وخفض نسبة الأتربة والعواصف الترابية.

بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي م. حجرف الحجرف إن هذا المشروع الرائد في زراعة الشتلات هو ثاني مشروع تقيمه التطبيقي، مضيفا أن الهدف من هذه الحملات هو المحافظة على الحياة الفطرية وتنوعها ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع.