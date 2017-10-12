20 منحة دراسية لطلبة الكويت المتميزين

ندى ابونصر

بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية والثقافة والسياحة في جمهورية هنغاريا إيشتيفان ايجارتو، وأعضاء سفارة جمهورية هنغاريا والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة المعرض الثقافي الهنغاري في مكتبة الكويت الوطنية والذي يمتد حتى 19 أكتوبر الجاري.

ويتضمن المعرض مجموعة من الكتب الهنغارية النادرة المهداة لمكتبة الكويت الوطنية وعروضا للصور الفوتوغرافية والأفلام التسجيلية عن المرافق الثقافية والمكتبات والمعالم التاريخية والسياحية في جمهورية هنغاريا.

واعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية والثقافة والسياحة في جمهورية هنغاريا إيشتيفان ايجارتو عن سعادته بالمعرض الثقافي الهنغاري الذي يقام لأول مرة في مكتبة الكويت الوطنية، مشيرا الى انه يتضمن قرابة 100 كتاب معظمها باللغة الانجليزية والقليل منها باللغة العربية، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والوثائق واللوحات التي تعبر عن الأبعاد التاريخية والتراثية والثقافية لجمهورية هنغاريا.

ولفت الى طرح مذكرة للتفاهم بشأن تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية المستقبلية المشتركة بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة هنغاريا الوطنية.

معلنا عن تقديم 20 منحة دراسية من هنغاريا لطلبة الكويت المتميزين للدراسة في أعرق الجامعات الاوروبية التي تحتضنها هنغاريا.

بدوره كشف المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل عن التوجه لإبرام اتفاقية تعاون وتفاهم مشتركة، مسودتها معروضة في الزيارة الحالية لوزير الشؤون الخارجية والثقافة والسياحة الهنغاري ايشتيفان ايجارتو، تستهدف عمل توأمة بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة هنغاريا الوطنية.