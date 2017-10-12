الأنصاري: أمتنا تحتاج إلى العلماء المصلحين والمخلصين أمثال المذكور والنشمي

القطان: الأجيال تخرجت على يد الشيخين الكريمين ولم يكن بينهم إرهابي أو عاق لوالديه كلهم يعمّر ولا يدّمر ليلى الشافعي

أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ان تكريم استاذين جليلين من كرام العلماء الاساتذة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وهما د.خالد المذكور ود.عجيل النشمي بمناسبة تقاعدهما عن العمل في جامعة الكويت يعتبر بادرة طيبة من قبل جمعية الإصلاح الاجتماعي وتعبيرا صادقا لما قدمه هذان العالمان اللذان تفخر جامعة الكويت بانتمائهما إليها وبما قدماه من عطاء وما تركاه من أثر كبير في النفوس وبصمة واضحة في قاعات الدرس ومنابر العلم والمعرفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأنصاري نيابة عن وزير التربية والتعليم العالي وراعي الحفل د.محمد الفارس في الاحتفالية التي نظمتها جمعية الاصلاح الاجتماعي لتكريم د.خالد المذكور ود.عجيل النشمي وحضره ثلة رفيعة من رجال العمل الخيري ومن أساتذة كلية الشريعة.

وقال الانصاري: ان جامعة الكويت تفخر بمثل هذه النخبة من علمائها وأساتذتها الذين لم يبخلوا على الجامعة بعلمهم ومعارفهم وخبراتهم طيلة فترة عملهم.

وأضاف: كلمات الإشادة أجدها قليلة جدا في حق هذين العالمين الجليلين ـ اللذين ساهما إسهاما لا يقدر بثمن في سبيل العلم والمعرفة والتدريس والدعوة والتبليغ والتوجيه والإرشاد، وحفل تاريخهما المشرف بالكثير من الإنجازات والمساهمات سواء على مستوى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية او على المستوى المحلي والاسلامي والدولي، فلقد كان المحتفى بهما من طلائع المؤسسين لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وكانت لهما جهود مشهودة على المستوى الاكاديمي والبحثي والاداري والمجتمعي، وقد تقلد المحتفى بهما العديد من المناصب الاكاديمية والمهنية والادارية العليا في كل من جامعة الكويت ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والديوان الأميري وغيرها من الدوائر الحكومية والأهلية، كما شاركا وترأسا العديد من اللجان ولهما العديد من الانشطة العلمية والمجتمعية، وانتاجهما البحثي زاخر بالأبحاث العلمية المنشورة في الكثير من المجلات العلمية المحكمة، كما لهما العديد من الكتب والمؤلفات الثرية بالإضافة إلى جهودهما المتميزة في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الانصاري ان هذا التكريم الذي نشهده الليلة هو تكريم لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وتكريم لجامعة الكويت، مؤكدين ان امتنا تحتاج إلى العلماء الصالحين المصلحين، والمؤثرين.

ولعل بعد تقاعد الشيخين المحترمين ستكون الفرصة أوسع، لتقديم المزيد مما عهدناه عنهما من جد ونشاط، حيث ضربا أروع الأمثلة في الجمع بين العلم والعمل.

من جهته، قال رئيس مجلـس إدارة جمعيــة الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي إن اقدار الرجال لا ترفعها انساب وألقاب وحسب، بل ترفعها ايضا همم عالية وانجازات سامية، واياد بالعطاء ممدودة في مختلف الميادين وهانحن في جمعية الاصلاح الاجتماعي نلتقي مجددا في هذا الحفل البهيج نحتفي بتكريم اثنين من رواد العطاء وهما العالمان الجليلان د. خالد المذكور ود. عجيل النشمي، بمناسبة تقاعدهما عن العمل في التدريس بجامعة الكويت كلية الشريعة والدراسات الاسلامية.

وأضاف الرومي ان العالمين الجليلين المذكور والنشمي قد جمع الله لهما الخير من أطرافه كلها، من خلال التفقه في دين الله وإرشاد الناس الى ما فيه خيرهم وبيان ما في الشريعة الإسلامية من خير للمجتمع وظهر ذلك جليا بإنجازاتهما في ميدان التدريس الجامعي وعضوية اللجان والمؤسسات والمجامع الفقهية في الكويت والخليج العربي والعالم الإسلامي، ونشر المقالات والفتاوى والعلم النافع في الاعلام المقروء والمرئي والمسموع، ودعم الانشطة الخيرية والاجتماعية.

وقال الشيخ احمد القطان انه منذ الثمانينيات والشيخان الكريمان في كلية الشريعة يخرجان الشباب جيلا بعد جيل لم يكن من بينهم يوما ارهابي أو عاق لوالديه كلهم يعمر ولا يدمر ونحمد الله اننا في بلد يكرم فيه العلماء وانا من هنا أرفع لسمو الأمير حفظه الله شكرا خاصا ان في بلده يكرم العلماء وهي نعمة عظيمة خاصة ان العالم في هذا البلد يبلغ دعوة الله غير متعتع ولا مراقب، نعيش في بلد الحرية والأمان وهما نعمتان عظيمتان يعرف قدرهما من فقدهما.

التقاعد ليس دعوة للكسل

شكر د.عجيل النشمي وزير التربية د.محمد الفارس ورئيس الجامعة د.حسين الأنصاري على هذا التقدير قائلا: لكم كل الشكر، وفي الوقت نفسه هو عبرة لنا ولمن بلغ سن 70 عاما. ولفت الى ان كلمة التقاعد لها ايحاءات سلبية ليست في قاموسنا ودائما توحي بجانب النقص وهذا مصطلح ينبغي أن نغيره، نقول مثلا: نحتفي بفلان بسن 60 أو 70 أو 80 وليس في ديننا شيء اسمه تقاعد، ونسأل الله ان يجعلنا من المتقدمين.

من جانبه، قال د.خالد المذكور إن احتفاء جمعية الإصلاح علامة مضيئة في سماء الكويت وان التقاعد ليس دعوة للكسل بل دافع للعطاء والبذل والدعوة الى العلم النافع فيكون العطاء أكثر.