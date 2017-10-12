أعلن البنك الكويتي للطعام ـ الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ عن تدشين مبادرة «للخير نبادر» لدعم مختلف أعمال الخير في الكويت من خلال الزيارات التي يقوم بها فريق بنك الطعام للمتعففين والمحتاجين والجمعيات الخيرية التي ترعى الأطفال والتعرف على احتياجاتهم اليومية، ومن ثم العمل على دعمها وهو ما يعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع الحملة التي دشنها مجموعة من ناشطو التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنمية وتطوير العمل الخيري بالكويت وهو ما يأتي ضمن الأهداف الرئيسية التي يعمل عليها بنك الطعام منذ تأسيسه، ما دعا بنك الطعام إلى عمل هشتاغ «#للخير_نبادر»، بغرض تفاعل اكبر شريحة من المجتمع الكويتي مع العمل الخيري بالكويت.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري بأن مبادرة البنك الكويت للطعام «للخير نبادر» تلقى تفاعلا كبيرا من المجتمع منذ اللحظات الأولى من إطلاقها بالكويت، نظرا لأهميتها الإنسانية والمجتمعية التي تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة بأهمية المشاركة والتطوع في الأعمال الخيرية. وأضاف الأنصاري ان الحملة تراعي في برامجها عنصر التنوع حيث تزور جهات خيرية متنوعة بين صحية ودينية واجتماعية.

وذكر ان المبادرة تهدف أيضا في تقديم المثل والقدوة للقائد الإنسان المهتم بمعاناة الشعوب المستضعفة والمنكوبة والدور الرائد لصاحب السمو في دعم ورعاية واستضافة ورئاسة العديد من المؤتمرات الدولية الداعمة للعمل الخيري.

وأوضح الأنصاري ان بنك الطعام لديه فريق متكامل لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال مختلف أنواع التواصل سواء كانت هاتفية او عن طريق برامج التواصل الاجتماعي بهدف تلبية جميع متطلباتهم، والعمل على حل مشاكلهم اليومية.

وأعرب عن فخر واعتزاز البنك الكويتي للطعام بمشاركته في النهوض بالعمل الخيري بالكويت، التي جاءت نتيجة أعمال الخير التي يحرص صاحب السمو الأمير عليها، والتي امتدت لشتى بقاع الأرض، وكذلك الأعمال الخيرية التي تنظمها حكومة الكويت فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية الكويتية في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن العمل الخيري والإسلامي في الكويت يشكل نموذجا مميزا للعناية بهموم الأمة الإسلامية.

وتأتي أعمال والمشاريع الخيرية التي يقوم بها البنك الكويتي للطعام ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالارتقاء في العمل الخيري والإنساني، واتساقا مع الأهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام أن يكون من أولى الجهات التي تخدم الإنسانية محليا ودوليا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتحفيز كل فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.