مندني: البرنامج يهدف إلى توعية الشباب والشابات على الأمور الأساسية للزواج

عاطف رمضان

أكد مدير إدارة البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل القيادات الشابة (بالتكليف) في وزارة الدولة لشؤون الشباب خالد العصيدان ان الوزارة تقدم الدعم لبرنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج لما له من أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع الكويتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج الذي عقد أمس في مقر وزارة الشباب الذي ينطلق الاثنين المقبل بشراكة الوزارة ورعاية النادي العلمي الكويتي و«الأنباء».

وأضاف العصيدان ان الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات الشبابية، مشيرا الى أن برنامج «مودة»، الذي يقدم النصائح للمقبلين على الزواج لإرشادهم، يحتاج إليه كثير من الشباب خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عزوف كثير من الشباب عن الزواج مع ارتفاع أعداد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي بشكل ملحوظ.

وفي الإطار ذاته، أفادت رئيسة برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج ومديرة المشاريع بشركة طاقات للاستثمار الشبابي شيخة فيصل مندني ان برنامج «مودة» أحد المشاريع والمبادرات التي أطلقناها ونديرها على مدى عامين متتاليين، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقنا كشركة وكشباب كويتي.

وأضافت مندني ان «طاقات للاستثمار الشبابي» تقوم اليوم بإطلاق العديد من المبادرات الشبابية إلى جانب برنامج «مودة» والتي تهدف الى النهوض بالمجتمع، فقد أطلقت الشركة الأسبوع الجاري برنامج «جاهزين» في موسمه الثالث وهو البرنامج المتكامل للتأهيل والتوجيه الوظيفي، وأطلقت الشركة كذلك أكاديمية «هندس» لإعداد القيادات الهندسية والتي ساهمت في توفير فرص وظيفية لـ 30 مهندسا ومهندسة من الشباب الكويتي في القطاع الخاص.

وقالت: نسعى لتقديم خدمات استشارية لتحديد المسار الأكاديمي والمهني لطلبة الثانوية والجامعة، والتي تهدف للنهوض بالمجتمع الكويتي.

وأوضحت انه نظرا لارتفاع نسبة الطلاق لحديثي الزواج فإننا أطلقنا فكرة تأسيس برنامج «مودة» في العام الماضي والذي يهدف الى توعية الشباب والشابات على الأمور الأساسية للزواج، حيث منها ينطلق الشباب في حياتهم الزوجية على أساس واع وثقافي مميز، وكذلك نسعى للمساهمة في تحفيز الشباب على الزواج وبناء أسر مستقرة ومستمرة.

وقالت ان برنامج «مودة» هو الأول من نوعه في الكويت والخليج وانه لاقى قبولا لم نكن نتوقعه من حيث الإقبال الكبير على البرنامج في موسمه الأول، فقد أغلق باب التسجيل في أول 10 ساعات من بداية الحملة الإعلامية، ومنها لامسنا حاجة المجتمع لمثل هذه البرامج، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه الموسم الأول، وطلبات الانضمام للبرنامج الكثيرة التي وصلتنا قبل الإعلان عن الموسم الثاني، وبناء عليها فقد أطلقنا الموسم الثاني من البرنامج هذا العام، وتمت زيادة عدد المقبولين إلى الضعف، من 100 إلى 200 مشارك، وأغلق باب التسجيل أيضا في فترة قياسية، وهانحن بصدد بداية النسخة الثانية من البرنامج يوم الاثنين المقبل.