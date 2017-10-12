محمد هلال الخالدي

أعرب وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور أمس عن شكره وتقديره للقيادة السياسية بمناسبة نيله ثقتها بتعيينه في منصبه الجديد.

جاء ذلك عقب استقباله الوكلاء المساعدين وكبار الضباط بوزارة الدفاع بديوان رئاسة الأركان العامة لتهنئته بمنصبه الجديد.وعبر الشيخ أحمد المنصور عن شكره لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على منحه هذه الثقة بتعيينه وكيلا لوزارة الدفاع.

ودعا المولى عز وجل ان يعينه على تحمل هذه الأمانة وأن يكون عند ثقة القيادة السياسية به وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وقد استقبل الشيخ أحمد المنصور الصباح جموع المهنئين بمناسبة توليه منصبه الجديد ونيله ثقة القيادة السياسية في البلاد، والذين تمنوا له التوفيق والسداد في خدمة الكويت.

وحضر حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح أمس عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة وقادة الجيش الكويتي، والوكلاء المساعدون في وزارة الدفاع ومنهم الشيخ جابر العلي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، والشيخ راكان الصباح الوكيل المساعد لشؤون هندسة الانشاءات، والشيخ مشعل الشملان الوكيل المساعد للشؤون المالية، ومدير إدارة شؤون المتقاعدين الشيخ صباح العبدالله، وكذلك عدد كبير من منتسبي وزارة الدفاع من القادة العسكريين ومن القطاع المدني، إضافة إلى عدد من منتسبي الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث كان الشيخ أحمد المنصور يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للرياضة قبل تكليفه بمنصبه الجديد، كما حضر حفل الاستقبال عدد من قادة الجيش الكويتي السابقين والذين حرصوا على تقديم التهنئة له.

أحمد المنصور ابن المؤسسة العسكرية

يعتبر الشيخ أحمد المنصور ابن المؤسسة العسكرية وهو خريج جامعة «كانسس» الأميركية في العلوم السياسية، وحاصل على دبلوم العلوم العسكرية من كلية علي الصباح العسكرية، وتدرج في السلك العسكري بوزارة الدفاع وعمل في الاستخبارات والأمن، ثم مساعدا لآمر سرية الدبابات، وأتم العديد من الدورات العسكرية المتقدمة في الكويت والإمارات وأميركا، كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع المساعد للشؤون الإدارية.