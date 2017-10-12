عاود محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد استقبال أهالي الأحمدي ورواد الديوانية في ديوان عام المحافظة أول من أمس بحضور مختاري ووجهاء وقيادات ومسؤولي عدد من الأجهزة الخدمية والإدارية بالمحافظة، كما حضر الديوانية مدير عام مديرية أمن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح وعدد من القيادات الأمنية، حيث ناقش الخالد معه استعدادات القطاعات الأمنية المختلفة لموسم البر والتخييم بمناطق المحافظة، مؤكدا ضرورة التواجد الأمني في كل المواقع، والاستعداد لأية طوارئ والتعامل معها حرصا على حياة المواطنين والمقيمين.

واستمع الخالد الى شرح من مدير إدارة طرق وشبكات محافظة الاحمدي م.عايد العازمي حول آخر استعدادات الادارة لموسم الأمطار، مشددا على ضرورة العمل المبكر على تجنب السلبيات التي شهدتها بعض المناطق خلال الموسم الماضي.