أشاد نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية م.فواز الرشيدي بالاستعدادات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والمزمع انطلاقه صباح يوم الاثنين الموافق 29 الجاري بفندق ريجنسي ويستمر لمدة يومين.

ودعا م.الرشيدي زملاءه أعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي الهيئة لحضور هذا المؤتمر والتسجيل بالدورات وورش العمل لتعم الفائدة على الجميع لما له من أهمية حيث يضم 500 باحث وتشارك به 17 دولة عربية، وعدد 4 دول أجنبية يعرضون خلاله أهم الأبحاث والتجارب العلمية التي تخدم الشباب والعملية التعليمية والأكاديمية، ويرتكز المؤتمر على 6 محاور رئيسية، هي التربية البدنية المدرسية، والإدارة في المجال الرياضي، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية البدنية والرياضة، والترويح الرياضي والرياضة للجميع، والمستحدث في مجال التدريب الرياضي، والرياضة لذوي الإعاقة.

في سياق آخر، أشاد رئيس اللجنة الثقافية بالرابطة د.محمد الكندري بجهود الهيئة الرامية لتطوير وتحديث العملية التعليمية والارتقاء بمخرجات الهيئة بما يخدم سوق العمل، مشيرا الى أن قرار اللجنة التنفيذية بالهيئة بالموافقة على مقترح فصل برنامج اللغة الفرنسية عن قسم اللغة الإنجليزية وحصوله على استقلاليته لخدمة مخرجاته، وكذلك موافقتها على مقترح تغيير مسمى علوم المكتبات والمعلومات الى قسم دراسات المعلومات، إضافة الى موافقة اللجنة على قيام عمادة شؤون الطلبة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لموظفين متخصصين بلغة الإشارة نظرا لوجود عجز بهذا التخصص ووجود حالات من ذوي الإعاقة بأمس الحاجة لمترجمين.

وتمنى د.الكندري على اللجنة التنفيذية توفير موظفي سكرتارية لأعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية لتخفيف الأعباء المكتبية عن الزملاء ليتفرغوا للأعباء الأكاديمية التي يحملونها على عاتقهم.